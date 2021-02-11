RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Уродженця України Марка Цукерберга хочуть судити в Росії

Автор: Володимир Костирін

У Росії вирішили відправити на лаву підсудних Марка Цукерберга - 43-річного підприємця з України, який пару років тому перебрався до Москви та отримав паспорт РФ.

Про це 11 лютого передали на Telegram-каналі Mash.

Популярні новини
У метро Києва – колапс, люди злі: відео з "Контрактової площі" 09 лютого 2021
Зірка фільмів "Афоня" і "Міміно" Леонід Куравльов зник у Росії 08 лютого 2021
Лікарі назвали найкорисніші молочні продукти, які сповільнюють старіння 09 лютого 2021
Дружина Медведчука Марченко знову звернулася до українців: я вручаю вам свою помсту 09 лютого 2021
Кабелі ріжте, розбирайте, ламайте: робітники розповіли правду про палац Путіна 10 лютого 2021
Цей симптом говорить про небезпечну хворобу печінки: терміново до лікаря! 10 лютого 2021
"Укрзалізниця" вляпалася в новий скандал: пасажири поскаржилися на укуси 09 лютого 2021
У метро Києва - новий колапс: фото величезних черг 10 лютого 2021
На мові Терешкової і Будди: про що зараз пише скандальна педагог Більченко 08 лютого 2021
Весна в Україні стане екстремальною: кліматологи приголомшили прогнозами 08 лютого 2021

Справжнє ім'я невдачливого бізнесмена, який крім зміни громадянства також вирішив "для ефекту" стати повним тезкою американського мільярдера, засновника і генерального директора Facebook - Юрій Шишлянніков.

Чоловік народився в селі Велетенське під Херсоном.

Вже в Росії під ім'ям Марк Еліот Цукерберг він набрав кредитів і став трейдером... але щось пішло не так - ділок прогорів і все втратив.

"Але борги йому прощати ніхто не збирався. Тому Марк/Юрій плюнув на все та оголосив себе банкрутом", - йдеться у публікації.

На Марка Еліота Цукерберга був поданий позов в арбітражний суд Москви, щоб чоловіка визнали неспроможним боржником.

Відповідна інформація з'явилася на сайті електронної картотеки арбітражних справ.

У РФ до арбітражного суду Москви подали заяву про банкрутство Марка Еліота Цукерберга (фото: скрін kad.arbitr.ru)

Нагадаємо, що відповідно до законодавства України, кожна людина з 16 років, може змінити свої ПІБ, але за згодою батьків це можна зробити навіть у 14 років. Нещодавно у Мін'юсті пояснили, як швидко можна змінити ім'я, прізвище та по-батькові.

Раніше ми писали про те, як українці оригінально називали дітей в 2020 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціябанкротствоМарк Цукербергукраинецкурьезыимена
Читайте також
Нічого страшного, втрамбується: соцмережі про сніг у Києві і ситуацію на дорогах
Українець, який просив гроші на лікування, поїхав відпочивати в Домінікану: нікому не вгодиш
Прогноз погоди