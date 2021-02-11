Уродженця України Марка Цукерберга хочуть судити в Росії

Справжнє ім'я невдачливого бізнесмена, який крім зміни громадянства також вирішив "для ефекту" стати повним тезкою американського мільярдера, засновника і генерального директора Facebook - Юрій Шишлянніков.

Чоловік народився в селі Велетенське під Херсоном.

Вже в Росії під ім'ям Марк Еліот Цукерберг він набрав кредитів і став трейдером... але щось пішло не так - ділок прогорів і все втратив.

"Але борги йому прощати ніхто не збирався. Тому Марк/Юрій плюнув на все та оголосив себе банкрутом", - йдеться у публікації.

На Марка Еліота Цукерберга був поданий позов в арбітражний суд Москви, щоб чоловіка визнали неспроможним боржником.

Відповідна інформація з'явилася на сайті електронної картотеки арбітражних справ.

У РФ до арбітражного суду Москви подали заяву про банкрутство Марка Еліота Цукерберга (фото: скрін kad.arbitr.ru)