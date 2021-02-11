Уроженца Украины Марка Цукерберга хотят судить в России

Настоящее имя незадачливого бизнесмена, который кроме смены гражданства также решил "для эффекта" стать полным тезкой американского миллиардера, основателя и генерального директора Facebook - Юрий Шишлянников.

Мужчина родился в селе Велетенское под Херсоном.

Уже в России под именем Марк Элиот Цукерберг он набрал кредитов и стал трейдером... но что-то пошло не так - делец прогорел и все потерял.

"Но долги ему прощать никто не собирался. Поэтому Марк/Юрий плюнул на все и объявил себя банкротом", - говорится в публикации.

На Марка Элиота Цукерберга был подан иск в арбитражный суд Москвы, чтобы мужчину признали несостоятельным должником.

Соответствующая информация появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел.

В РФ в арбитражный суд Москвы подали заявление о банкротстве Марка Эллиота Цукерберга (фото: скрин kad.arbitr.ru)