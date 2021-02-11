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Уроженца Украины Марка Цукерберга хотят судить в России

Автор: Владимир Костырин

В России решили отправить на скамью подсудимых Марка Цукерберга - 43-летнего предпринимателя из Украины, который пару лет назад перебрался в Москву и получил паспорт РФ.

Об этом 11 февраля передали на Telegram-канале Mash.

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Настоящее имя незадачливого бизнесмена, который кроме смены гражданства также решил "для эффекта" стать полным тезкой американского миллиардера, основателя и генерального директора Facebook - Юрий Шишлянников.

Мужчина родился в селе Велетенское под Херсоном.

Уже в России под именем Марк Элиот Цукерберг он набрал кредитов и стал трейдером... но что-то пошло не так - делец прогорел и все потерял.

"Но долги ему прощать никто не собирался. Поэтому Марк/Юрий плюнул на все и объявил себя банкротом", - говорится в публикации.

На Марка Элиота Цукерберга был подан иск в арбитражный суд Москвы, чтобы мужчину признали несостоятельным должником.

Соответствующая информация появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел.

В РФ в арбитражный суд Москвы подали заявление о банкротстве Марка Эллиота Цукерберга (фото: скрин kad.arbitr.ru)

Напомним, что согласно законодательству Украины, каждый человек с 16 лет может изменить свои ФИО, но при согласии родителей это можно сделать даже в 14 лет. Недавно в Минюсте объяснили, как быстро можно сменить имя, фамилию и отчество.

Ранее мы писали о том, как украинцы оригинально называли детей в 2020 году.

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