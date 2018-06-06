"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства

Єгорова каже, що через це опинилася в лікарні

Відома українська телеведуча Сніжана Єгорова привітала журналістів України з професійним святом, а також розповіла, як після звільнення опинилася в лікарні з-за психологічного тиску. Про це Єгорова повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Багато хто з представників нашого цеху відмінно справляються зі своїм завданням, влаштовувати цькування, знищити репутацію, гробити здоров'я, позбавляти засобів до існування", - нарікає ведуча.

Вона зазначила, що завдяки таким "професіоналам" опинилася в лікарні, а своїх дітей на час їй довелося сховати.

Фото: facebook.com/snezhana.egorova

Опитування на телеканалі "Прямий", в якому потрібно було вибрати, кого врятувати і не дати вбити ворога: Антіна Мухарського (колишньо гочоловіка Єгорової) або Сніжану Єгорову вона розцінює як замах на своє життя.

"Я не знаю,чого ще я можу очікувати після призову до мого вбивства, яке позиціонується як "курйозний опитування" в ефірі загальнонаціонального телеканалу.....І все тому,що я, як мати, як і громадянин, зайняла активну громадську позицію і стала на захист прав дітей нашої країни. Відстоюю цивілізовані шляхи вирішення конфліктів, в правовому полі і за законом і не займаюся "брудним піаром будь-яку ціну", - підсумувала Сніжана.

Скріншот поста (facebook.com/snezhana.egorova)

Раніше повідомлялося, що Сніжана Єгорова звільнилася з телеканалу "Прямий" з-за неприємного інциденту. За словами телеведучої, причиною такого рішення став ефір передачі "Поярковnews" за участю її колишнього чоловіка Антіна Мухарського. Під час ефіру, глядачам запропонували опитування, в якому потрібно було вибрати, кого врятувати і не дати вбити ворога: Антіна Мухарського або Сніжану Єгорову.

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