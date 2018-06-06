"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству

Егорова говорит, что из-за этого оказалась в больнице

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова поздравила журналистов Украины с профессиональным праздником, а также рассказала, как после увольнения оказалась в больнице из-за психологического давления. Об этом Егорова сообщила на своей странице в Facebook.

"Многие из представителей нашого цеха отлично справляются со своей задачей, устраивать травлю, уничтожать репутацию, гробить здоровье, лишать средств к существованию", - сетует телеведущая.

Она отметила, что, благодаря таким "профессионалам" оказалась в больнице, а своих детей на время ей пришлось спрятать.

Фото: facebook.com/snezhana.egorova

Опрос на телеканале "Прямый", в котором нужно было выбрать, кого спасти и не дать убить врагу: Антина Мухарского (бывшего мужа Егоровой) или Снежану Егорову она расценивает, как покушение на свою жизнь.

"Я не знаю,чего ещё я могу ожидать после призыва к моему убийству, которое позиционируется как "курьезный опрос" в эфире общенационального телеканала.....И все потому,что я как мать и гражданин, заняла активную общественную позицию и стала на защиту прав детей нашей страны. Отстаиваю цивилизованные пути решения конфликтов, в правовом поле и по закону и не занимаюсь "грязным пиаром любой ценой", - подытожила Снежана.

Скриншот поста (facebook.com/snezhana.egorova)

Ранее сообщалось, что Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямий" из-за неприятного инцидента. По словам телеведущей, причиной такого решения стал эфир передачи "Поярковnews" с участием ее бывшего супруга Антина Мухарского. Во время эфира, зрителям предложили опрос, в котором нужно было выбрать, кого спасти и не дать убить врагу: Антина Мухарского или Снежану Егорову.

Какое значение имеет этот праздник