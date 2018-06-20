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"Потопає в смітті": українцям показали страшні фото з окупованого Криму

STYLERLIFE        20.06.2018 - 20:17
Ілюстративне фото: Крим (Styler)
Ілюстративне фото: Крим (Styler)

На узбережжі продовжують рости стихійні звалища

Українцям показали узбережжя пляжу в анексованому Криму, на якому ростуть стихійні звалища та незаконний видобуток піску. Про це повідомила кримчанка Юлія Колузова на своїй сторінці в Facebook.

"Хтось заробляє на видобутку піску величезні гроші, руйнуючи екологію Криму. Видобуток піску ведеться разом з представниками флори і фауни. А тим часом, Крим потопає в смітті", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/koluzova.julia)

У той же час інша користувач мережі Маргарита Малашкова стверджує, що крім видобутку піску, півострів "тоне" у горах сміття.

Фото: сміття в Криму (facebook.com/margarita.malashkova)

"Коса Беляус, Донузлав. Район видобутку піску. Побувала тут вперше. Гори сміття на березі й під водою. Хто повинен відповідати за це неподобство?? Чому пісок вивозять тоннами, а стихійне звалище з пластику росте? При мені дівчата - туристки ходили в шоці: на картинках білосніжний пісок і море, а в реальності - мусорка. Прикро за Крим", - підкреслила вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/margarita.malashkova)

До речі, власник ялтинського зоопарку "Казка" та парку левів "Тайган" Олег Зубков, який в минулому був прихильником президента РФ Володимира Путіна, визнав, що курортний сезон в окупованому Криму успіхом не обвінчався.

Він стверджує, що тільки з середини червня на анексованому півострові спостерігається подібність курортного сезону. Однак платоспроможних туристів, за його словами, невелика.

"Звичайно, влада Криму буде рапортувати про прогрес, про 6 і 7 мільйонів відпочивальників, не здивуюся, якщо і про більшу кількість туристів. Однак, у нас, у представників турбізнесу Криму, є і своя – реальна статистика", - зазначив він.

Як і чому проводилась депортація кримських татар з Криму (video.rbc.ua)

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Теги: Крым, пляж, мусор
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