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"Утопает в мусоре": украинцам показали жуткие фото с оккупированного Крыма

STYLERLIFE        20.06.2018 - 20:17
Иллюстративное фото: Крым (Styler)
Иллюстративное фото: Крым (Styler)

На побережье продолжают расти стихийные свалки

Украинцам показали побережье пляжа в аннексированном Крыму, на котором растут стихийные свалки и незаконная добыча песка. Об этом сообщила крымчанка Юлия Колузова на своей странице в Facebook.

"Кто-то зарабатывает на добыче песка огромные деньги, губя экологию Крыма. Добыча песка ведется вместе с представителями флоры и фауны. А тем временем, Крым утопает в мусоре", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/koluzova.julia)

В то же время другая пользователь сети Маргарита Малашкова утверждает, что помимо добычи песка, полуостров "тонет" в горах мусора.

Фото: мусор в Крыму (facebook.com/margarita.malashkova)

"Коса Беляус, Донузлав. Район добычи песка. Побывала здесь впервые. Горы мусора на берегу и под водой. Кто должен отвечать за это безобразие?? Почему песок вывозят тоннами, а стихийная свалка из пластика растёт? При мне девушки- туристки ходили в шоке: на картинках белоснежный песок и море, а в реальности - мусорка. Обидно за Крым", - подчеркнула она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/margarita.malashkova)

Кстати, владелец ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" Олег Зубков, который в прошлом был сторонником президента РФ Владимира Путина, признал, что курортный сезон в оккупированном Крыму успехом не обвенчался.

Он утверждает, что только со средины июня на аннексированном полуострове наблюдается подобие курортного сезона. Однако платежеспособных туристов, по его словам, мало.

"Конечно, власти Крыма будут рапортовать о прогрессе, о 6 и 7 миллионах, не удивлюсь, если и о большем количестве туристов. Однако, у нас, у представителей турбизнеса Крыма, есть и своя – реальная статистика", - отметил он.

Как и почему проводилась депортация крымских татар из Крыма (video.rbc.ua)

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Теги: Крым, пляж, мусор
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