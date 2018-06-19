"Ранок починається не з кави": у Києві знову спалили кілька авто (фото)

У мережі повідомили про підпал іномарок

У Деснянському районі Києва в одному з дворів підпалили кілька автомобілів. Іномарки були припарковані неподалік від житлового будинку. Про це повідомляється на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

В результаті підпалу постраждали автомобілі Volkswagen і Geely.

"Ранок починається не з кави: підпал двох (трьох - ред.) автомобілів у Києві на Лісовому масиві..." – написали в мережі.

"Київ, Лісовий масив, під ранок у дворах житлових будинків по вулиці Маршала Жукова і Лісовому проспекті горіло два автомобіля", - повідомив автор публікації.

"Працювала пожежна служба і по колу ходили кілька патрульних. Ось, що залишилося від Geely. Стоїть прям на розвилці дворового проїзду", - зазначили у спільноті.

Фото: Згорілі авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Інцидент прокоментували користувачі мережі:

"Нічний борець з неправильним паркуванням?".

"На тому місці завжди паркуються машини, там є ніша. Одну з машин ("Джілі") начебто відтягли, щоб вогонь не поширювався далі".

"Обидві були нормально припарковані завжди, "Джилі" просто відтягнули вбік під час пожежі".

"Господар "Джилі" сів у палаючу машину і відігнав її в бік".

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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