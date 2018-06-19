"Утро начинается не с кофе": в Киеве снова сожгли несколько авто (фото)

В сети сообщили о поджоге иномарок
В Деснянском районе Киева в одном из дворов подожгли несколько автомобилей. Иномарки были припаркованы неподалеку от жилого дома. Об этом сообщается на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.
В результате поджога пострадали автомобили Volkswagen и Geely.
"Утро начинается не с кофе: поджог двух (трех - ред.) автомобилей в Киеве на Лесном массиве..." – написали в сети.
"Киев, Лесной массив, под утро во дворах жилых домов по улице Маршала Жукова и Лесном проспекте горело два автомобиля", - сообщил автор публикации.
"Работала пожарная служба и по кругу ходило несколько патрульных. Вот, что осталось от Geely. Стоит прям на развилке дворового проезда", - отметили в сообществе.
Фото: Сгоревшие авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Инцидент прокомментировали пользователи сети:
"Ночной борец с неправильными парковками?".
"На том месте всегда паркуются машины, там ниша есть. Одну из машин ("Джили") вроде оттащили, чтобы огонь не распространялся дальше".
"Обе были нормально припаркованы всегда, "Джили" просто оттащили в сторону во время пожара".
"Хозяин "Джили" сел в горящую машину и отогнал ее в сторону".
Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)
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