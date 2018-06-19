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"Утро начинается не с кофе": в Киеве снова сожгли несколько авто (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 12:08

В сети сообщили о поджоге иномарок

В Деснянском районе Киева в одном из дворов подожгли несколько автомобилей. Иномарки были припаркованы неподалеку от жилого дома. Об этом сообщается на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

В результате поджога пострадали автомобили Volkswagen и Geely.

"Утро начинается не с кофе: поджог двух (трех - ред.) автомобилей в Киеве на Лесном массиве..." – написали в сети.

"Киев, Лесной массив, под утро во дворах жилых домов по улице Маршала Жукова и Лесном проспекте горело два автомобиля", - сообщил автор публикации.

"Работала пожарная служба и по кругу ходило несколько патрульных. Вот, что осталось от Geely. Стоит прям на развилке дворового проезда", - отметили в сообществе.

 

Фото: Сгоревшие авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Инцидент прокомментировали пользователи сети:

"Ночной борец с неправильными парковками?".

"На том месте всегда паркуются машины, там ниша есть. Одну из машин ("Джили") вроде оттащили, чтобы огонь не распространялся дальше".

"Обе были нормально припаркованы всегда, "Джили" просто оттащили в сторону во время пожара".

"Хозяин "Джили" сел в горящую машину и отогнал ее в сторону".

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее автомобиль подожгли в Соломенском районе Киева.

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Теги: автомобили, поджог
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