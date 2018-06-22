Стверджували, що самогубство: суд зобов'язав Міноборони виплатити компенсацію батькам добровольця

Воїн загинув у березні 2015 року за дивних обставин

Окружний адмінсуд Києва зобов'язав Міноборони виплатити разову допомогу батькам бійця батальйону "Айдар" Дмитра Шабрацького. Воїн загинув 26 березня 2015 року за дивних обставин у частині в Лисичанську. Про це повідомила адвокат Євгенія Закревська на своїй сторінці в Facebook.

"Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва Кузьменко В. А. виніс рішення, яким визнав протиправною бездіяльність Міноборони про непризначення та невиплати гарантованої разової грошової допомоги батькам Дмитра Шабрацького. Зобов'язав МО передати документи про сплату відповідної комісії і повторно розглянути заяви батьків про виплату по суті з урахуванням висновків суду", — написала адвокат.

Скріншот (facebook.com/eugeniyazz)

Закревська сподівається, що Міноборони "одумається, виконає рішення суду і вибачиться перед батьками Шабрацького. А не почне грати в апеляцію, затягуючи час і намагаючись спростовувати очевидні речі".

На думку суду, всі матеріали справи підтверджують, що Шабрацький загинув при виконанні обов'язків військової служби, а докази версії про самогубство відсутні.

Варто відзначити, що розслідування справи триває.

Скріншот поста (facebook.com/eugeniyazz)

За даними видання Insider, Дмитро Шабрацький став добровольцем "Айдара" ще в часи Майдану. В результаті передислокацій його військова частина опинилася в Лисичанську.

Батьки розповіли, що, зі слів сина, в частині коїлося щось дивне. Перед смертю він обіцяв приїхати додому, а потім раптово "скоїв самогубство".

"Після гранати відірвана ліва рука по лікоть, вся ліва сторона з проникаючими осколковими пораненнями. Після цього він бере автомат АК-74, підставляє собі під підборіддя і робить постріл. Людина з такими пораненнями навряд чи могла сидіти, лежати або стояти. Навряд чи могла підставити собі автомат під підборіддя. Це така версія у наших слідчих", — пояснив батько загиблого Сергій Шабрацький.

На думку батьків, загибель сина пов'язана з викраденням офіцера ЗСУ Ігоря Радченко (він же "Роман Романич", "Рубіж"), в якому звинуватили екс-комбата "Айдара" Сергія Мельничука. Батько Дмитра зазначив, що воїн погано відгукувався про обох, "говорив, що Радченко – це ворог" і не ризикнув давати проти нього показання, оскільки йому відмовили в охороні.

Дмитро розповідав батькові, що Радченко пов'язаний з колишніми "регіоналами" і комуністами Бойко і Дунаєвим (колишній мер Лисичанська, нардеп від "Опоблока"). Радченко наказав "айдарівцям" охороняти їх сім'ї.

Зазначається, що в момент "самогубства" в кімнаті з Дмитром знаходилися ще дві людини – "Аватар" і "Костиль", які плутаються у свідченнях.

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