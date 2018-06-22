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Утверждали, что самоубийство: суд обязал Минобороны выплатить компенсацию родителям добровольца

STYLERLIFE        22.06.2018 - 14:30
Фото: pixabay.com/AJEL
Фото: pixabay.com/AJEL

Воин погиб в марте 2015 года при странных обстоятельствах

Окружной админсуд Киева обязал Минобороны выплатить разовое пособие родителям бойца батальона "Айдар" Дмитрия Шабрацкого. Воин погиб 26 марта 2015 года при странных обстоятельствах в части в Лисичанске. Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская на своей странице в Facebook.

"Судья Окружного административного суда г.. Киева Кузьменко В.А. вынес решение, которым признал противоправной бездеятельность Минобороны о неназначении и невыплате гарантированного разового пособия родителям Дмитрия Шабрацкого. Обязал МО передать документы по уплате соответствующей комиссии и повторно рассмотреть заявления родителей о выплате по существу с учетом выводов суда", — написала адвокат.

 

Скриншот (facebook.com/eugeniyazz)

Закревская надеется, что Минобороны "одумается, выполнит решение суда и извинится перед родителями Шабрацкого. А не начнет играть в апелляцию, затягивая время и пытаясь опровергать очевидные вещи".

По мнению суда, все материалы дела подтверждают, что Шабрацкий погиб при исполнении обязанностей военной службы, а доказательства версии о самоубийстве отсутствуют.

Стоит отметить, что расследование дела продолжается.

Скриншот поста (facebook.com/eugeniyazz)

По данным издания Insider, Дмитрий Шабрацкий стал добровольцем "Айдара" еще во времена Майдана. В результате передислокаций его военная часть оказалась в Лисичанске.

Родители рассказали, что, со слов сына, в части творилось неладное. Перед смертью он обещал приехать домой, а потом внезапно "совершил самоубийство".

"После гранаты оторвана левая рука по локоть, вся левая сторона с проникающими осколочными ранениями. После этого он берет автомат АК-74, подставляет себе под подбородок и делает выстрел. Человек с такими ранениями вряд ли мог сидеть, лежать или стоять. Вряд ли мог подставить себе автомат под подбородок. Это такая версия у наших следователей", — объяснил отец погибшего Сергей Шабрацкий.

По мнению родителей, гибель сына связана с похищением офицера ВСУ Игоря Радченко (он же "Роман Романыч", "Рубеж"), в котором обвинили экс-комбата "Айдара" Сергея Мельничука. Отец Дмитрия отметил, что воин плохо отзывался об обоих, "говорил, что Радченко – это враг" и не рискнул давать против него показания, поскольку ему отказали в охране.

Дмитрий рассказывал отцу, что Радченко связан с бывшими "регионалами" и коммунистами Бойко и Дунаевым (бывший мэр Лисичанска, нардеп от "Опоблока"). Радченко приказал "айдаровцам" охранять их семьи.

Отмечается, что в момент "самоубийства" в комнате с Дмитрием находились еще два человека – "Аватар" и "Костыль", которые путаются в показаниях.

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Теги: смерть, суд, самоубийство, Айдар, Боец
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