Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Захоплювався езотерикою: з'явилися подробиці про розстріляну сім'ю в Харкові

STYLERLIFE        27.06.2018 - 17:22
Фото: pixabay.com/Skitterphoto
Фото: pixabay.com/Skitterphoto

Вбивця стверджує, що отримував погрози від жертви

Обвинувачений в розстрілі сім'ї в Харкові Костянтин Безрук стверджує, що отримував погрози від убитого, який нібито захоплювався езотерикою. Про це розповіла адвокат Дарина Назаренко, передає КП.

На суді щодо обрання запобіжного заходу підозрюваний виглядав не добре. З журналістами він відмовився спілкуватися. Його мова була плутаною, на питання судді Безрук відповідав коротко. За словами адвоката, перед вбивством її підзахисний не спав два тижні.

Скріншот (kp.ua)

"Людина сказав слідчому, що 14 діб не спав, знаходився на дачі своєї дружини разом з убитим Соловйовим. Що він там робив з ним - таємниця, покрита мороком. Коли він звернувся в райвідділ - "Звільніть мене від Соловйова", ніхто нічого не зробив", - розповіла Назаренко.

Адвокат зазначила, що раніше Безрук написав в поліцію заяву, що йому загрожує Соловйов (убитий бізнесмен). Також підозрюваний стверджує, що убитий захоплювався езотерикою і напував його "якоюсь водою".

Скріншот (kp.ua)

"Я вважаю, що йому потрібно призначити психологічну експертизу. Він каже: "Я їхав з метою його вбити", але він не може пояснити, як це сталося. Це вбивство незрозуміле, це якась випадковість з боку Безрука", - вважає Назаренко .

У соцмережі Олег Соловйов писав, що захоплюється таємницями підсвідомості. Він публікував картинки дивного змісту.

Скріншот (kp.ua)

Раніше з'явилися нові подробиці про розстріл родини в Харкові.

З'ясувалося, що з убитим підозрюваний дружив з дитинства. Останнім часом спілкування у них не ладилося, часто виникали сварки.

Хайп таксі # 2 з чого потрібно почати змінювати країну

На Прикарпатті пенсіонер убив дружину через Савченко Розстріл сім'ї у Харкові: з'явилися деталі трагедії (фото)
Теги: вбивство, харьков
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся