Захоплювався езотерикою: з'явилися подробиці про розстріляну сім'ю в Харкові

Вбивця стверджує, що отримував погрози від жертви

Обвинувачений в розстрілі сім'ї в Харкові Костянтин Безрук стверджує, що отримував погрози від убитого, який нібито захоплювався езотерикою. Про це розповіла адвокат Дарина Назаренко, передає КП.

На суді щодо обрання запобіжного заходу підозрюваний виглядав не добре. З журналістами він відмовився спілкуватися. Його мова була плутаною, на питання судді Безрук відповідав коротко. За словами адвоката, перед вбивством її підзахисний не спав два тижні.

Скріншот (kp.ua)

"Людина сказав слідчому, що 14 діб не спав, знаходився на дачі своєї дружини разом з убитим Соловйовим. Що він там робив з ним - таємниця, покрита мороком. Коли він звернувся в райвідділ - "Звільніть мене від Соловйова", ніхто нічого не зробив", - розповіла Назаренко.

Адвокат зазначила, що раніше Безрук написав в поліцію заяву, що йому загрожує Соловйов (убитий бізнесмен). Також підозрюваний стверджує, що убитий захоплювався езотерикою і напував його "якоюсь водою".

Скріншот (kp.ua)

"Я вважаю, що йому потрібно призначити психологічну експертизу. Він каже: "Я їхав з метою його вбити", але він не може пояснити, як це сталося. Це вбивство незрозуміле, це якась випадковість з боку Безрука", - вважає Назаренко .

У соцмережі Олег Соловйов писав, що захоплюється таємницями підсвідомості. Він публікував картинки дивного змісту.

Скріншот (kp.ua)

Раніше з'явилися нові подробиці про розстріл родини в Харкові.

З'ясувалося, що з убитим підозрюваний дружив з дитинства. Останнім часом спілкування у них не ладилося, часто виникали сварки.

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