"Жах і сором": українці продали гнилу рибу в популярному супермаркеті (фото)

Українці продали гнилу рибу (фото: Facebook/Володимир-Волинський SOS)

Жителі нашої країни часто стикаються з подібними проблемами

У місті Володимир-Волинський в одному з популярних супермаркетів українці продали зіпсовану рибу. Про це сама постраждала Катерина Венгер написала в Facebook.

За її словами, неприємний інцидент стався в суботу, 11 серпня.

"Як можна таке продавати?! Приїхали до мами в гості. Купили сьогодні рибу в цьому супермаркеті. Коли розмотали з двох шарів харчової плівки побачили просто гнилу рибу. Жах і сором, що в наших магазинах не стежать за якістю", - написала жінка.

Українці продали гнилу рибу (фото: Facebook/Володимир-Волинський SOS)

"Шкода, що не представляється можливим повернутися і цю рибу адміністратору в руки вручити!" - додала Катерина.

Українці продали гнилу рибу (фото: Facebook/Володимир-Волинський SOS)

Українці продали гнилу рибу (фото: Facebook/Володимир-Волинський SOS)

У коментарях користувачі пишуть, що дуже часто стикаються з подібними проблемами.

Скріншот (Facebook/Володимир-Волинський SOS)

Скріншот (Facebook/Володимир-Волинський SOS)

Нагадаємо, що нещодавно в одному з гіпермаркетів Києва помітили дивний маркетинговий хід. Покупцям пропонують придбати товар "зі знижкою", проте по факту за збільшену ціну.

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Відео: РБК-Україна