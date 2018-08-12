"Жах і сором": українці продали гнилу рибу в популярному супермаркеті (фото)

Жителі нашої країни часто стикаються з подібними проблемами
У місті Володимир-Волинський в одному з популярних супермаркетів українці продали зіпсовану рибу. Про це сама постраждала Катерина Венгер написала в Facebook.
За її словами, неприємний інцидент стався в суботу, 11 серпня.
"Як можна таке продавати?! Приїхали до мами в гості. Купили сьогодні рибу в цьому супермаркеті. Коли розмотали з двох шарів харчової плівки побачили просто гнилу рибу. Жах і сором, що в наших магазинах не стежать за якістю", - написала жінка.
Українці продали гнилу рибу (фото: Facebook/Володимир-Волинський SOS)
"Шкода, що не представляється можливим повернутися і цю рибу адміністратору в руки вручити!" - додала Катерина.
Українці продали гнилу рибу (фото: Facebook/Володимир-Волинський SOS)
Українці продали гнилу рибу (фото: Facebook/Володимир-Волинський SOS)
У коментарях користувачі пишуть, що дуже часто стикаються з подібними проблемами.
Скріншот (Facebook/Володимир-Волинський SOS)
Скріншот (Facebook/Володимир-Волинський SOS)
Нагадаємо, що нещодавно в одному з гіпермаркетів Києва помітили дивний маркетинговий хід. Покупцям пропонують придбати товар "зі знижкою", проте по факту за збільшену ціну.
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Відео: РБК-Україна