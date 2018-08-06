"Боги маркетинга": в Киеве продают товары со странными "скидками" (фото)

Фото: РБК-Украина

Украинцам предлагают покупать продукты дороже, чем было раньше

В одном из гипермаркетов Киева заметили странный маркетинговый ход. Покупателям предлагают приобрести товар "по скидке", однако по факту за увеличенную цену. Соответствующее фото ценника опубликовал журналист Андрей Булгаров на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в магазине "МегаМаркет" по акции продается белое десертное вино. Ранее оно стоило 50, 27 грн, а по нынешнему "специальному предложению" – 80,90 грн.

"Я думал такие фотки выдумки, пока не увидел сам. Прекрасного всем утречка. Мегамаркет - мега маркетинг", - написал журналист.

Фото: Вермут по акции (facebook.com/andrew.bulgarov)

"Страшное пойло", - отметили в сети.

"Боги маркетинга", - сыронизировали в комментариях.

Скриншот поста (facebook.com/andrew.bulgarov)

Скриншот комментариев (facebook.com/andrew.bulgarov)

Ранее киевский супермаркет попался на лжи. Стоимость товара, указанная в чеке, разительно отличалась от ценника. Покупатель приобрел мороженое, на которое была скидка, но на кассе заплатил за него больше изначальной стоимости.

Напомним, в сети показали, как обычная бутылка с водой может заставить машину воспламениться. Бутылка начинает работать как линза. Если под определенным углом на нее начинают падать солнечные лучи, она может попросту начать плавить обивку вашего авто.

Кстати, в сети пожаловались на поступок покупателя в киевском супермаркете.

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