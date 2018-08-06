"Боги маркетингу": у Києві продають товари з дивними "знижками" (фото)

Фото: РБК-Україна

Українцям пропонують купувати продукти дорожче, ніж було раніше

В одному з гіпермаркетів Києва помітили дивний маркетинговий хід. Покупцям пропонують придбати товар "зі знижкою", проте по факту за збільшену ціну. Відповідне фото цінника опублікував журналіст Андрій Булгаров на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, в магазині "МегаМаркет" по акції продається біле десертне вино. Раніше воно коштувало 50, 27 грн, а за нинішньої "спеціальної пропозиції" – 80,90 грн.

"Я думав такі фотки вигадки, поки не побачив сам. Прекрасного всім раночку. Мегамаркет - мега маркетинг", - написав журналіст.

Фото: Вермут за акції (facebook.com/andrew.bulgarov)

"Страшне пойло", - зазначили в мережі.

"Боги маркетингу", - зіронізували в коментарях.

Скріншот поста (facebook.com/andrew.bulgarov)

Скріншот коментарів (facebook.com/andrew.bulgarov)

Раніше київський супермаркет попався на брехні. Вартість товару, зазначена в чеку, разюче відрізнялася від цінника. Покупець придбав морозиво, на яке була знижка, але на касі заплатив за нього більше попередньої вартості.

Нагадаємо, в мережі показали, як звичайна пляшка з водою може змусити машину запалати. Пляшка починає працювати як лінза. Якщо під певним кутом на неї починають падати сонячні промені, вона може просто почати плавити оббивку вашого авто.

До речі, у мережі поскаржилися на вчинок покупця в київському супермаркеті.

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