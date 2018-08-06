"Я тоже так делаю": в сети пожаловались на поступок покупателя в киевском супермаркете (фото)

Неизвестный выпил напиток до покупки
В одном из супермаркетов Киева был замечен мужчина, который решил до оплаты товара попробовать его. Речь идет о бутылке газированного напитка, из которой покупатель немного отпил. Об этом написал активист и блогер Влад Антонов на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, покупатель приехал на BMW, который припарковал сразу на два места.
"Киев. "Новус", Берковецкая. Приехал на "Бехе", встал на два места, выпил сока в магазине, выбросил тару на прилавок, купил сигарет, выбросил чек на пол и уехал", - рассказал он.
"Да, да, мрази и стукачи мы, а он котан и бро", - добавил автор публикации.
Фото: facebook.com/dtpua
Скриншот поста (facebook.com/dtpua)
Инцидент прокомментировали в сети:
"Быдло самое простое".
"Барсетка, штаны с молнией до колена, позовите кто-нибудь fashion police".
"Мафия".
"Шок".
"Быдло".
"Чмо обыкновенное".
"Типичный представитель жлобья!".
"А можно хоть какие-то доказательства того, что эти фото хоть чем-то связаны?".
"А есть фото его возле авто?".
"Тю, всегда так делаю".
"Я тоже пью в магазинах, например, кефир с батоном или сок, воду".
Скриншот комментариев (facebook.com/dtpua)
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