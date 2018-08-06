"Я тоже так делаю": в сети пожаловались на поступок покупателя в киевском супермаркете (фото)

Фото: dpchas.com.ua

Неизвестный выпил напиток до покупки

В одном из супермаркетов Киева был замечен мужчина, который решил до оплаты товара попробовать его. Речь идет о бутылке газированного напитка, из которой покупатель немного отпил. Об этом написал активист и блогер Влад Антонов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, покупатель приехал на BMW, который припарковал сразу на два места.

"Киев. "Новус", Берковецкая. Приехал на "Бехе", встал на два места, выпил сока в магазине, выбросил тару на прилавок, купил сигарет, выбросил чек на пол и уехал", - рассказал он.



"Да, да, мрази и стукачи мы, а он котан и бро", - добавил автор публикации.

Фото: facebook.com/dtpua

Скриншот поста (facebook.com/dtpua)

Инцидент прокомментировали в сети:

"Быдло самое простое".

"Барсетка, штаны с молнией до колена, позовите кто-нибудь fashion police".

"Мафия".

"Шок".

"Быдло".

"Чмо обыкновенное".

"Типичный представитель жлобья!".

"А можно хоть какие-то доказательства того, что эти фото хоть чем-то связаны?".

"А есть фото его возле авто?".

"Тю, всегда так делаю".

"Я тоже пью в магазинах, например, кефир с батоном или сок, воду".

Скриншот комментариев (facebook.com/dtpua)

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