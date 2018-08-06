"Я теж так роблю": в мережі поскаржилися на вчинок покупця в київському супермаркеті (фото)

Невідомий випив напій до покупки
В одному з супермаркетів Києва був помічений чоловік, який вирішив до оплати товару спробувати його. Мова йде про пляшку газованого напою, з якої покупець трохи відпив. Про це написав активіст і блогер Влад Антонов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
За його словами, покупець приїхав на BMW, який припаркував відразу на два місця.
"Київ. "Новус", Берковецька. Приїхав на "Бехє", встав на два місця, випив соку в магазині, викинув на тару на прилавок, купив сигарет, викинув чек на підлогу і поїхав", - розповів він.
"Так, так, мерзоти і стукачі ми, а він котан і бро", - додав автор публікації.
Фото: facebook.com/dtpua
Скріншот поста (facebook.com/dtpua)
Інцидент прокоментували в мережі:
"Бидло найпростіше".
"Барсетка, штани з блискавкою до коліна, покличте хтось fashion police".
"Мафія".
"Шок".
"Бидло".
"Чмо звичайне".
"Типовий представник жлобья!".
"А можна хоч якісь докази того, що ці фото хоч чимось пов'язані?".
"А є фото його біля авто?".
"Тю, завжди так роблю".
"Я теж п'ю в магазинах, наприклад, кефір з батоном або сік, воду".
Скріншот коментарів (facebook.com/dtpua)
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До речі, жінка самостійно провчила злодія.
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