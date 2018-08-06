"Я теж так роблю": в мережі поскаржилися на вчинок покупця в київському супермаркеті (фото)

Фото: dpchas.com.ua

Невідомий випив напій до покупки

В одному з супермаркетів Києва був помічений чоловік, який вирішив до оплати товару спробувати його. Мова йде про пляшку газованого напою, з якої покупець трохи відпив. Про це написав активіст і блогер Влад Антонов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, покупець приїхав на BMW, який припаркував відразу на два місця.

"Київ. "Новус", Берковецька. Приїхав на "Бехє", встав на два місця, випив соку в магазині, викинув на тару на прилавок, купив сигарет, викинув чек на підлогу і поїхав", - розповів він.



"Так, так, мерзоти і стукачі ми, а він котан і бро", - додав автор публікації.

Фото: facebook.com/dtpua

Скріншот поста (facebook.com/dtpua)

Інцидент прокоментували в мережі:

"Бидло найпростіше".

"Барсетка, штани з блискавкою до коліна, покличте хтось fashion police".

"Мафія".

"Шок".

"Бидло".

"Чмо звичайне".

"Типовий представник жлобья!".

"А можна хоч якісь докази того, що ці фото хоч чимось пов'язані?".

"А є фото його біля авто?".

"Тю, завжди так роблю".

"Я теж п'ю в магазинах, наприклад, кефір з батоном або сік, воду".

Скріншот коментарів (facebook.com/dtpua)

Раніше киян розгнівав водій маршрутки. Чоловік курив за кермом.

До речі, жінка самостійно провчила злодія.

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