"Неужели так сложно дотерпеть": киевлян разгневал водитель маршрутки (фото)

Фото: РБК-Украина

Водитель позволил себе недопустимые вещи прямо в салоне транспорта

В Киеве заметили водителя маршрутки, который курил прямо в салоне. Соответствующие фото были опубликованы на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото: Водитель курил в маршрутке (facebook.com/KyivOperativ)

"Неужели так сложно дотерпеть до конечной и выйти покурить там? Почему весь салон должен это нюхать?" – сказано в подписи к снимкам.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

На фото видно, что водитель маршрутки решил покурить прямо в салоне транспортного средства. Такое поведение разделило мнение пользователей. Одни оправдывают водителя, другие – возмущены.

"У водилы отдельная от салона кабина. Хочет курит, не хочет - не курит. Или уже придраться не к чему? Попробуйте поработать на этой "громадине" хоть денек, вы не только закурите, а и в запой уйдете", - пишут в комментариях.

"Меня больше смущают вонючие потные и не мытые люди… Чем дым из салона водителя, который, кстати, не слышно в салоне", - отметили в сети.

"Это скотство, без вопросов. Но вы поработайте по две смены подряд, как он, и я посмотрю, как вы будете оставаться человеком", - добавили пользователи.

"Когда были занавески в кабинах так никто не жаловался что курят за рулем. А как запретили занавески в кабинах, так все грамотеи стал", - написали в комментариях.

"А мог и бухать сидеть", - пошутили в сети.

"Потому что тупое быдло", - отметили пользователи.

Напомним, сеть насмешили "новые технологии" в киевских маршрутках.

Украинцы возмущаются из-за ужасного качества транспорта, в котором приходится ездить людям. Однако при наличии неполадок в салоне маршрутки водители оказываются все изобретательнее.

Также мы сообщали о том, что в Запорожье полиция остановила водителя городской маршрутки, который был под воздействием метадона.

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