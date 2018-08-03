"Маршрутка сильных и независимых": девушки, пытавшиеся толкнуть транспорт, взорвали сеть (видео)

В Запорожье произошел забавный инцидент
В городе Запорожье несколько девушек пытались толкнуть маршрутку, чтобы та поехала. Тщетные их попытки были запечатлены на видео, которое в среду, 1 августа, появилось на странице "Это Запорожье" в соцсети Instagram.
"Сегодня на Пушкина! Хит этой недели! Маршрутка сильных и независимых!" – написано в публикации.
Видео: девушки пытаются толкнуть маршрутку (instagram.com/its_zp)
Пользователи тут же стали оставлять многочисленные комментарии по поводу забавной ситуации.
"А**еть, н**уй тогда мужики, если ты сама себе и баба и мужик",
"Женщины? Толкают? Я перестала что-либо понимать",
"Ща прогреем - ща поеедем",
"Девчонки на гульки собрались",
"Женщины толкают 4 штуки. А остальные сидят в маршрутке. Ж**у поднять не судьба. Нормальных слов не подберу",
"Боятся вставать, вдруг какая-то женщина место займет",
"Гендерное равенство",
"Когда последние 5 гривен потратил на проезд",
"Бабоньки - мы сила!",
"Это просто феминистки на собрание ехали...",
"Не тому городу присвоили статус самого сурового. Челябинск курит в сторонке", - написали пользователи.
Скриншоты комментариев (instagram.com/its_zp)
Напомним, сеть насмешили "новые технологии" в киевских маршрутках.
Украинцы возмущаются из-за ужасного качества транспорта, в котором приходится ездить людям. Однако при наличии неполадок в салоне маршрутки водители оказываются все изобретательнее.
Также мы сообщали о том, что в Запорожье полиция остановила водителя городской маршрутки, который был под воздействием метадона.
Ранее в Киеве водитель "подвинул" авто, которое не давало проехать. Пострадавший рассказал об инциденте.
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