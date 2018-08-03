"Маршрутка сильных и независимых": девушки, пытавшиеся толкнуть транспорт, взорвали сеть (видео)

Фото: РБК-Украина

В Запорожье произошел забавный инцидент

В городе Запорожье несколько девушек пытались толкнуть маршрутку, чтобы та поехала. Тщетные их попытки были запечатлены на видео, которое в среду, 1 августа, появилось на странице "Это Запорожье" в соцсети Instagram.

"Сегодня на Пушкина! Хит этой недели! Маршрутка сильных и независимых!" – написано в публикации.

Публикация от Это Запорожье (@its_zp) 31 Июл 2018 в 11:07 PDT

Видео: девушки пытаются толкнуть маршрутку (instagram.com/its_zp)

Пользователи тут же стали оставлять многочисленные комментарии по поводу забавной ситуации.

"А**еть, н**уй тогда мужики, если ты сама себе и баба и мужик",

"Женщины? Толкают? Я перестала что-либо понимать",

"Ща прогреем - ща поеедем",

"Девчонки на гульки собрались",

"Женщины толкают 4 штуки. А остальные сидят в маршрутке. Ж**у поднять не судьба. Нормальных слов не подберу",

"Боятся вставать, вдруг какая-то женщина место займет",

"Гендерное равенство",

"Когда последние 5 гривен потратил на проезд",

"Бабоньки - мы сила!",

"Это просто феминистки на собрание ехали...",

"Не тому городу присвоили статус самого сурового. Челябинск курит в сторонке", - написали пользователи.

Скриншоты комментариев (instagram.com/its_zp)

Напомним, сеть насмешили "новые технологии" в киевских маршрутках.

Украинцы возмущаются из-за ужасного качества транспорта, в котором приходится ездить людям. Однако при наличии неполадок в салоне маршрутки водители оказываются все изобретательнее.

Также мы сообщали о том, что в Запорожье полиция остановила водителя городской маршрутки, который был под воздействием метадона.

Ранее в Киеве водитель "подвинул" авто, которое не давало проехать. Пострадавший рассказал об инциденте.

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