"Маршрутка сильних і незалежних": дівчата, які намагалися штовхнути транспорт, підірвали мережу (відео)

Фото: РБК-Україна

У Запоріжжі стався кумедний інцидент

У місті Запоріжжі кілька дівчат намагалися штовхнути маршрутку, щоб та поїхала. Марні їхні спроби були зняті на відео, яке в середу, 1 серпня, з'явилося на сторінці "Это Запорожье" в соцмережі Instagram.

"Сьогодні на Пушкіна! Хіт цього тижня! Маршрутка сильних і незалежних!" – написано в публікації.

Публікація від Це Запоріжжі (@its_zp) 31 Лип 2018 в 11:07 PDT

Відео: дівчата намагаються штовхнути маршрутку (instagram.com/its_zp)

Користувачі тут же стали залишати численні коментарі з приводу кумедної ситуації.

"А**еть, н**уй тоді мужики, якщо ти сама собі і баба і мужик",

"Жінки? Штовхають? Я перестала що-небудь розуміти",

"Ща прогреем - ща поеедем",

"Дівчата на гульки зібралися",

"Жінки штовхають 4 штуки. А інші сидять у маршрутці. Ж**у підняти не доля. Нормальних слів не підберу",

"Бояться вставати, раптом якась жінка місце займе",

"Гендерна рівність",

"Коли останні 5 гривень витратив на проїзд",

"Бабоньки - ми сила!",

"Це просто феміністки на збори їхали...",

"Не тому місту присвоїли статус найсуворішого. Челябінськ курить в сторонці", - написали користувачі.

Скріншоти коментарів (instagram.com/its_zp)

Нагадаємо, мережу насмішили "нові технології" у київських маршрутках.

Українці обурюються з-за жахливої якості транспорту, в якому доводиться їздити людям. Однак при наявності несправностей у салоні маршрутки водії виявляються все більш винахідливими.

Також ми повідомляли про те, що в Запоріжжі поліція зупинила водія міської маршрутки, який був під впливом метадону.

Раніше в Києві водій "посунув" авто, яке не давало проїхати. Постраждалий розповів про інцидент.

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