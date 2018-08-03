"Маршрутка сильних і незалежних": дівчата, які намагалися штовхнути транспорт, підірвали мережу (відео)

У Запоріжжі стався кумедний інцидент
У місті Запоріжжі кілька дівчат намагалися штовхнути маршрутку, щоб та поїхала. Марні їхні спроби були зняті на відео, яке в середу, 1 серпня, з'явилося на сторінці "Это Запорожье" в соцмережі Instagram.
"Сьогодні на Пушкіна! Хіт цього тижня! Маршрутка сильних і незалежних!" – написано в публікації.
Відео: дівчата намагаються штовхнути маршрутку (instagram.com/its_zp)
Користувачі тут же стали залишати численні коментарі з приводу кумедної ситуації.
"А**еть, н**уй тоді мужики, якщо ти сама собі і баба і мужик",
"Жінки? Штовхають? Я перестала що-небудь розуміти",
"Ща прогреем - ща поеедем",
"Дівчата на гульки зібралися",
"Жінки штовхають 4 штуки. А інші сидять у маршрутці. Ж**у підняти не доля. Нормальних слів не підберу",
"Бояться вставати, раптом якась жінка місце займе",
"Гендерна рівність",
"Коли останні 5 гривень витратив на проїзд",
"Бабоньки - ми сила!",
"Це просто феміністки на збори їхали...",
"Не тому місту присвоїли статус найсуворішого. Челябінськ курить в сторонці", - написали користувачі.
Скріншоти коментарів (instagram.com/its_zp)
Нагадаємо, мережу насмішили "нові технології" у київських маршрутках.
Українці обурюються з-за жахливої якості транспорту, в якому доводиться їздити людям. Однак при наявності несправностей у салоні маршрутки водії виявляються все більш винахідливими.
Також ми повідомляли про те, що в Запоріжжі поліція зупинила водія міської маршрутки, який був під впливом метадону.
Раніше в Києві водій "посунув" авто, яке не давало проїхати. Постраждалий розповів про інцидент.
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