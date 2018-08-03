"Невже так складно дотерпіти": киян розгнівав водій маршрутки (фото)

Фото: РБК-Україна

Водій дозволив собі неприпустимі речі прямо в салоні транспорту

У Києві помітили водія маршрутки, який курив прямо в салоні. Відповідні фото були опубліковані на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook.

Фото: Водій курив у маршрутці (facebook.com/KyivOperativ)

"Невже так складно дотерпіти до кінцевої і вийти покурити там? Чому весь салон повинен це нюхати?" – сказано в підписі до знімків.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

На фото видно, що водій маршрутки вирішив покурити прямо в салоні транспортного засобу. Така поведінка розділило думку користувачів. Одні виправдовують водія, інші – обурені.

"У воділи окрема від салону кабіна. Хоче палить, не хоче - не курить. Чи вже прискіпатися не до чого? Спробуйте попрацювати на цій "громадині" хоча б день, ви не тільки закурите, а і в запій підете", - пишуть в коментарях.

"Мене більше бентежать смердючі спітнілі і не миті люди... Чим дим з салону водія, який, до речі, не чутно в салоні", - зазначили в мережі.

"Це скотство, без питань. Але ви попрацюйте по дві зміни підряд, як він, і я подивлюся, як ви будете залишатися людиною", - додали користувачі.

"Коли були фіранки в кабінах так ніхто не скаржився що курять за кермом. А як заборонили фіранки в кабінах, так все грамотії став", - написали в коментарях.

"А міг і бухати сидіти", - пожартували у мережі.

"Бо тупе бидло", - зазначили користувачі.

Нагадаємо, мережа насмішили "нові технології" у київських маршрутках.

Українці обурюються через жахливу якість транспорту, в якому доводиться їздити людям. Однак при наявності несправностей у салоні маршрутки водії виявляються все більш винахідливими.

Також ми повідомляли про те, що в Запоріжжі поліція зупинила водія міської маршрутки, який був під впливом метадону.

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