Заставила жрать землю: женщина самостоятельно проучила вора

Иллюстративное фото (Flickr/Alan Turkus)

Преступник пытался обмануть полицию

Женщина, которую хотел ограбить не очень трезвый грабитель, самостоятельно скрутила злоумышленника и заставила его есть землю. Видео инцидента опубликовали на YouTube-канале "Россия 24".

Инцидент произошел в российском городе Кирове, по улице Добролюбова, 10. Грабитель напал на женщину возле подъезда, выхватил у нее сумку и попытался убежать. Но так как он был не совсем в адекватном состоянии, передвигаться быстро у него получилось.

Женщина быстро смогла его догнать и вступила с ним в драку. Она повалила мужчину на землю, скрутила ему руки и прижала всем своим телом к земле.

Как сообщают очевидцы, которым удалось заснять все происшествие на видео, она начала его тыкать головой в землю и отчитывать.

"Жри землю! Ты меня хотел лишить денег? У меня детей нечем кормить!" - приговаривала женщина.

Грабитель пытался вырваться, но у него ничего не получилось. Так она его удерживала до приезда полиции, которую вызвали очевидцы. Когда приехал наряд, мужчина попытался их обмануть и выкрикнул, что преступник не он.

"Да вы что? Сейчас преступник уйдет!" - сообщил мужчина полицейским. Но ему никто не поверил.

Незадачливого грабителя погрузили в служебный автомобиль и доставили в отделение полиции.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

Видео: YouTube/Россия 24

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Видео: РБК-Украина