Змусила жерти землю: жінка самостійно провчила злодія

Ілюстративне фото (Flickr/Alan Turkus)

Злочинець намагався обдурити поліцію

Жінка, яку хотів пограбувати не дуже тверезий грабіжник, самостійно скрутила зловмисника і змусила його їсти землю. Відео інциденту опублікували на YouTube-каналі "Росія 24".

Інцидент стався у російському місті Кірові, по вулиці Добролюбова, 10. Грабіжник напав на жінку біля під'їзду, вихопив у неї сумку і спробував втекти. Але так як він був не зовсім у адекватному стані, пересуватися швидко у нього вийшло.

Жінка швидко змогла його наздогнати і вступила з ним у бійку. Вона повалила чоловіка на землю, скрутила йому руки і притиснула всім своїм тілом до землі.

Як повідомляють очевидці, яким вдалося зняти всі подію на відео, вона почала тикати його головою в землю й відчитувати.

"Жри землю! Ти мене хотів позбавити грошей? У мене дітей нічим годувати!" - приказувала жінка.

Грабіжник намагався вирватися, але у нього нічого не вийшло. Так вона його утримувала до приїзду поліції, яку викликали очевидці. Коли приїхав наряд, чоловік спробував їх обдурити і вигукнув, що злочинець не він.

"Та ви що? Зараз злочинець піде!" - чоловік повідомив поліцейським. Але йому ніхто не повірив.

Невдалого грабіжника повантажили в службовий автомобіль та доставили у відділення поліції.

Увага! Присутня ненормативна лексика!

Відео: YouTube/Росія 24

До речі, ми нещодавно писали про те, що в Києві пограбували іноземця, який намагався зняти на камеру іншу крадіжку.

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Відео: РБК-Україна