Снимал на камеру преступление: под Киевом ограбили иностранца

Фото: vk.com gtrk.tv

Гражданин Нидерландов снял на видео вероятную кражу, как злоумышленник выхватил телефон из его рук

В селе Антонов Сквирского района Киевской области ограбили гражданина Нидерландов, который на телефон снимал преступление. Об этом передает пресс-служба полиции региона на своей странице в Facebook.

27-летний иностранец около года работает на аграрном предприятии. Недавно злоумышленник оставил его без мобильного телефона.

Голландец, возвращаясь домой, увидел, как местный житель среди ночи загружает в автомобиль тюк с сеном. Решив, что сено ворованное, голландец достал из кармана дорогой гаджет и фотографировал все, что происходило. Злоумышленник, не долго думая, выхватил мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

Действия преступника правоохранители квалифицировали как "грабеж".

"Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Лицо, которое подозревается в совершении преступления установлено. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.

Скриншот поста (facebook.com/pol.kievregion)

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