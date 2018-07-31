"Просто задовбала ця собака": під Києвом грабіжник проколов вилами тварину

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Йде збір коштів від усіх небайдужих

У Київській області невідомі пробралися в дім і прокололи вилами собаку, яка там була. Тварині потрібна термінова допомога, йде збір коштів. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"Намагаючись пограбувати будинок, собаку Буча прокололи вилами. Пошкоджені внутрішні органи. Рятуємо! Збір коштів! Репост Готується транспортування в Київ", - написано в публікації.

Поки господиня собаки була на роботі, в будинок незаконно проник брат орендодавця житла. "Буч не кинувся, він не вкусив, він стояв на порозі свого будинку і просто гарчав! А що ще повинна робити собака, захищаючи свою територію? Як підсумок, вила в боці у собаки. Викликана поліція, написано заяву", - йдеться в повідомленні.

Фото: постраждала собака (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Мене просто задовбала ця собака", - сказав сам зломщик.

"Зараз рятуємо життя Буча! Попереду УЗД черевної порожнини та тривалий період реабілітації. Давайте допоможемо поставити собаку на ноги! НП сталася в Бучі, за станом пса буде зрозуміло рішення про транспортування до Києва", - додали в пості.

Користувачі мережі приголомшені подією і вже стали активно переводити кошти для надання допомоги.

"Суки, розірвала б на дрібні шматки", "Писанина - це добре, але бабки краще", "Гади, гади, самих посадити на вила!", "Засунути п**арам в с**ку ці вила і щоб сука кров'ю стікали", "Живодери", "Тварини, а не люди! Куди ми котимося", "Дай Боже сил і здоров'я Бучу", "Тварь просто, собачка выкорабкайся", - написали користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Реквізити для переказу коштів:

5363542307136821 Антонов (Буч)

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