"Просто задолбала эта собака": под Киевом грабитель проколол вилами животное

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Идет сбор средств от всех неравнодушных

В Киевской области неизвестные пробрались в дом и прокололи вилами собаку, которая там была. Животному нужна срочная помощь, идет сбор средств. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Пытаясь ограбить дом, собаку Буча прокололи вилами. Повреждены внутренние органы. Спасаем! Сбор средств! Репост Готовится транспортировка в Киев", - написано в публикации.

Пока хозяйка собаки была на работе, в дом незаконно проник брат арендодателя жилья. "Буч не кинулся, он не укусил, он стоял на пороге своего дома и просто рычал! А что ещё должна делать собака, защищая свою территорию? Как итог, вилы в боку у собаки. Вызвана полиция, написано заявление", - говорится в сообщении.

Фото: пострадавшая собака (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Меня просто задолбала эта собака", - сказал сам взломщик.

"Сейчас спасаем жизнь Буча! Впереди УЗИ брюшной полости и длительный период реабилитации. Давайте поможем поставить собаку на ноги! ЧП произошло в Буче, по состоянию пса будет понятно решение о транспортировке в Киев", - добавили в посте.

Пользователи сети потрясены произошедшим и уже стали активно переводить средства для оказания помощи.

"Суки, разорвала бы на мелкие куски", "Писанина - это хорошо, но бабки лучше", "Сволочи, гады, самих на вилы посадить!", "ЗАсунуть п**арам в с**ку эти вилы и чтобы сука кровью истекали", "Живодеры", "Твари, а не люди! Куда мы катимся", "Дай Бог сил и здоровья Бучу", "Тварь просто, собачка выкорабкайся", - написали пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Реквизиты для перевода денежных средств:

5363542307136821 Антонов В В (Буч)

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