Знімав на камеру злочин: під Києвом пограбували іноземця

Фото: vk.com gtrk.tv

Громадянин Нідерландів зняв на відео імовірну кражу, як зловмисник вихопив телефон з його рук

В селі Антонів Сквирського району Київської області пограбували громадянина Нідерландів, який на телефон знімав злочин. Про це передає прес-служба поліції регіону на своїй сторінці в Facebook.

27-річний іноземець близько року працює на аграрному підприємстві. Недавно зловмисник залишив його без мобільного телефону.

Голландець, повертаючись додому, побачив, як місцевий житель серед ночі завантажує в автомобіль тюк із сіном. Вирішивши, що сіно крадене, нідерландець дістав з кишені дорогий гаджет та зафільмував все, що відбувалося. Зловмисник, не довго думаючи, вихопив мобільний телефон і зник у невідомому напрямку.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

Дії злочинця правоохоронці кваліфікували як "грабіж".

"Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Особу, яку підозрюють у скоєнні злочину встановлено. Чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Тривають слідчі дії", - повідомили в поліції.

Скриншот поста (facebook.com/pol.kievregion)

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі "коп" героїчно врятував чоловіка з гранатою без чеки (фото).

Також повідомлялося, що під Києвом грабіжник проколов вилами тварину.

Чим небезпечні смартфони і як уберегтися від їх впливу