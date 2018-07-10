"По привычке": украинец на внедорожнике заблокировал движение в Праге (фото)

Фото: pixabay

Машина с украинскими номерами препятствовала движению транспорта

В Праге водитель автомобиля Range Rover с украинскими номерами заблокировал движение транспорта. Об этом сообщил пользователь Руслан Огородник на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующие фотографии.

Автомоюилист припарковал свою машину так, что не могли проехать трамваи. Сам же он куда-то ушел, потому людям и полицейским пришлось своими силами передвигать автомобиль.

Фото: Люди передвигали авто самостоятельно (facebook.com/ruslan.ogorodnik.7)

"В Праге украинский Range Rover заблокировал движение трамваев по улице. Водитель ушел по своим делам, перекрыв проезд. Вернулся почти через час. К тому времени пассажиры вместе с полицией уже вручную сдвинули авто с трамвайных путей", - написал очевидец.

Скриншот поста (facebook.com/ruslan.ogorodnik.7)

"По привычке", - комментируют в сети.

"Там вывеска Kozel, он и остановился. Подумал, что стоянка для него", - пошутили пользователи.

Надеюсь, в Европу он больше никогда не попадет", - отметили юзеры.

"Наше быдло всюду", - сетуют в сети.

Напомним, как киевляне оставили внушительный сюрприз "герою парковки".

В Киеве на улице Драгоманова водителю, который припарковал свой автомобиль в неположенном для этого месте, местные жители оставили внушительный сюрприз прямо на капоте. Соответствующее фото было опубликовано на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

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