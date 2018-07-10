"За звичкою": українець на позашляховику заблокував рух в Празі (фото)

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Авто з українськими номерами перешкоджала руху транспорту

У Празі водій автомобіля Range Rover з українськими номерами заблокував рух транспорту. Про це повідомив користувач Руслан Огороднік на своїй сторінці в Facebook опублікував відповідні фотографії.

Автомоюилист припаркував свою машину так, що не могли проїхати трамваї. Сам же він кудись пішов, тому людям і поліцейським довелося своїми силами пересувати автомобіль.

Фото: Люди пересували авто самостійно (facebook.com/ruslan.ogorodnik.7)

"У Празі український Range Rover заблокував рух трамваїв по вулиці. Водій пішов по своїх справах, перекривши проїзд. Повернувся майже через годину. До того часу пасажири разом з поліцією вже вручну зрушили авто з трамвайних колій", - написав очевидець.

Скріншот поста (facebook.com/ruslan.ogorodnik.7)

"За звичкою", - коментують в мережі.

"Там вивіска Kozel, він і зупинився. Подумав, що стоянка для нього", - пожартували користувачі.

Сподіваюся, в Європу він більше ніколи не потрапить", - зазначили юзери.

"Наше бидло всюди", - нарікають в мережі.

Нагадаємо, як кияни залишили значний сюрприз "герою паркування".

У Києві на вулиці Драгоманова водієві, який припаркував свій автомобіль у недозволеному для цього місці, місцеві жителі залишили значний сюрприз прямо на капоті. Відповідне фото було опубліковано на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook.

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