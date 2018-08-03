"Вот это маркетинг": киевский супермаркет попался на лжи (фото)

Фото: zt-dpss.gov

В чеках выбивается совершенно другая стоимость товара

В Киеве популярный супермаркет АТБ попался на лжи. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х*евый Киев".

Так, стоимость товара, указанная в чеке, разительно отличалась от ценника. Покупатель приобрел мороженое, на которое была скидка, но на кассе заплатил за него больше.

Фото: Цена на мороженое (t.me/hueviykiev)

"А давайте сделаем скидку с 9-ти до 7-ми гривен, но продавать будем по 13? Вот это н*ебочка вот это маркетинг, бл*дь! АТБ, ты мой кумир!", - подписал автор и опубликовал соответствующее фото чека и ценника на товар, купленный в этом супермаркете.

Ранее сообщалось, что в киевском супермаркете продают дыни с "сюрпризом".

Ранее сообщалось, что в киевском супермаркете удивили качеством продуктов. В Подольском районе столицы в одном из супермаркетов продают хлеб с плесенью.

А в другом столичном супермаркете продают "отборные" ягоды. Покупателям предлагали приобрести черешни с плесенью.

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