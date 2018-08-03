"Ось це маркетинг": київський супермаркет попався на брехні (фото)

Фото: zt-dpss.gov

В чеках вибивається зовсім інша вартість товару

У Києві популярний супермаркет АТБ попався на брехні. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х*евый Київ".

Так, вартість товару, зазначена в чеку, разюче відрізнялася від цінника. Покупець придбав морозиво, на яке була знижка, але на касі заплатив за нього більше.

Фото: Ціна на морозиво (t.me/hueviykiev)

"А давайте зробимо знижку з 9-ти до 7-ми гривень, але будемо продавати по 13? Ось це н*йобочка ось це маркетинг, бл*дь! АТБ, ти мій кумир!", - підписав автор і опублікував відповідне фото чека і цінника на товар, куплений в цьому супермаркеті.

Раніше повідомлялося, що в київському супермаркеті продають дині з "сюрпризом".

Раніше повідомлялося, що в київському супермаркеті здивували якістю продуктів. В Подільському районі столиці в одному із супермаркетів продають хліб з цвіллю.

А в іншому столичному супермаркеті продають "добірні" ягоди. Покупцям пропонували придбати черешні з цвіллю.

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