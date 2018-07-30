"Сладенькое на вечер": в киевском супермаркете продают дыни с "сюрпризом" (фото)

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На прилавке магазина заметили непригодные продукты

В одном из супермаркетов Голосеевского района Киева на прилавке были замечены гнилые дыни, которые продают покупателям. Об этом рассказали на Telegram-канале "Х**вый Киев".

"Еще сладенького на вечер. Свеженькая гниль в "Кишене" на Васильковской", - рассказал автор публикации.

"Заставить бы администрацию пожрать этой дряни", - возмутился он.

Фото: Дыни (t.me/hueviykiev)

Отдельного внимания заслуживает надпись на этикетке: "Дыня свежая".

Скриншот (t.me/hueviykiev)

Кстати, эксперт рассказала о вреде ранних арбузов и дынь. Специалист порекомендовала воздержаться от покупки летних бахчевых культур на обочине. Она объяснила, что арбузы и дыни хорошо впитывают все, что вокруг. Эксперт добавила, что в частности всего за час эти ягоды впитывают выхлопные газы и металлы, а корка прекрасно пропускает внутрь все из окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в киевском супермаркете удивили качеством продуктов. В Подольском районе столицы в одном из супермаркетов продают хлеб с плесенью.

А в другом столичном супермаркете продают "отборные" ягоды. Покупателям предлагали приобрести черешни с плесенью.

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