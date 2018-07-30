"Солоденьке на вечір": в київському супермаркеті продають дині з "сюрпризом" (фото)

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На прилавку магазину помітили непридатні продукти

В одному з супермаркетів Голосіївського району Києва на прилавку були помічені гнилі дині, які продають покупцям. Про це розповіли на Telegram-каналі "Х**вий Київ".

"Ще солоденького на вечір. Свіженька гниль в "Кишені" на Васильківській", - розповів автор публікації.

"Змусити б адміністрацію пожерти цієї гидоти", - обурився він.

Фото: Дині (t.me/hueviykiev)

Окремої уваги заслуговує напис на етикетці: "Диня свіжа".

Скріншот (t.me/hueviykiev)

До речі, експерт розповіла про шкідливість ранніх кавунів і динь. Спеціаліст порекомендувала утриматися від покупки літніх баштанних культур на узбіччі. Вона пояснила, що кавуни і дині добре вбирають те, що довкола. Експерт додала, що зокрема всього за годину ці ягоди вбирають вихлопні гази і метали, а кірка чудово пропускає всередину все з навколишнього середовища.

Раніше повідомлялося, що в київському супермаркеті здивували якістю продуктів. В Подільському районі столиці в одному із супермаркетів продають хліб з цвіллю.

А в іншому столичному супермаркеті продають "добірні" ягоди. Покупцям пропонували придбати черешні з цвіллю.

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