"Ужас и стыд": украинке продали гнилую рыбу в популярном супермаркете (фото)

Украинке продали гнилую рыбу (фото: Facebook/Володимир-Волинський SOS)

Жители нашей страны часто сталкиваются с подобными проблемами

В городе Владимир-Волынский в одном из популярных супермаркетов украинке продали испорченную рыбу. Об этом сама пострадавшая Катерина Венгер написала в Facebook.

По ее словам, неприятный инцидент произошел в субботу, 11 августа.

"Как можно такое продавать?! Приехали к маме в гости. Купили сегодня рыбу в этом супермаркете. Когда размотали из двух слоев пищевой пленки увидели просто гнилую рыбу. Ужас и стыд, что в наших магазинах не следят за качеством", - написала женщина.

Украинке продали гнилую рыбу (фото: Facebook/Володимир-Волинський SOS)

"Жаль, что не представляется возможным вернуться и эту рыбу администратору в руки вручить!" - добавила Катерина.

Украинке продали гнилую рыбу (фото: Facebook/Володимир-Волинський SOS)

Украинке продали гнилую рыбу (фото: Facebook/Володимир-Волинський SOS)

В комментариях пользователи пишут, что очень часто сталкиваются с подобными проблемами.

Скриншот (Facebook/Володимир-Волинський SOS)

Скриншот (Facebook/Володимир-Волинський SOS)

Напомним, что недавно в одном из гипермаркетов Киева заметили странный маркетинговый ход. Покупателям предлагают приобрести товар "по скидке", однако по факту за увеличенную цену.

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Видео: РБК-Украина