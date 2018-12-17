"Жахлива новина": під Львовом у ДТП загинули молоді військові

Колаж РБК-Україна

Стали відомі імена загиблих військових

В смертельній аварії під Львовом 16 грудня загинули молоді військові-строковики. Про те, хто були ці хлопці і про що вони мріяли, розповідає OBOZREVATEL.

Родичі молодих військових, які загинули у страшному ДТП на трасі Львів-Краковець, розповіли, що хлопці пішли служити добровільно і хотіли захищати свою країну. Костянтин Прядеїн, Віктор Транков і Назарій Пастерук служили в навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

Фото: Костянтин Прядеїн (vk.com)

Костянтин Прядеїн родом із Запоріжжя. Навесні 2018 року він закінчив Запорізький металургійний коледж і пішов працювати на "Запоріжсталь". У вересні його призвали в армію. Його друг розповів, що Костя був дуже активним – брав участь у велопробігу та грав у футбол.

"Він був веселим і товариським хлопцем. Брав участь у різних заходах, які організовувала молодь комбінату. Був вожатим ДНЗ "Супутник". Саме там я з ним і познайомився, а працювали ми в сусідніх цехах. Потім спілкувалися за програмою "Всі свої", це рух допомагає адаптуватися молодим працівникам на підприємстві. Він брав участь ще у велопробігу, ми з ним зустрічалися на футбольних матчах. І взагалі збирався і далі брати активну участь у житті нашого комбінату. Але у вересні його призвали в армію. Йому жити і жити, а тут таке..." — розповів Євген Круглий.

Загибеллю Костянтина Прядеїна шоковані і в коледжі. Там повідомили, що молодий чоловік був дуже життєрадісним і самостійним.

"Для нас це велике горе. Костя був таким хлопцем, знаєте, у якого завжди було багато планів. Якщо вони не здійснювалися, він ніколи не засмучувався, знову щось вигадував. Він дуже хотів купити квартиру і стати самостійним. Заради цього він крім навчання завжди підробляв, навіть вантажником. Він нічого не боявся. Ми вже зв'язувалися з мамою, поки не знаємо, коли буде похорон", — розповіла колишній класний керівник Людмила Шипиш.

Ще одна викладачка повідомила, що у Кості були золоті руки і він був дуже цілеспрямованою людиною.

"Він ремонтував навчальне обладнання. Завжди приходив на допомогу, був волонтером. У школі він займався в театрі танцю і в коледжі виступав у самодіяльності. А в навчанні у нього проблем не було, він завжди сесію вчасно здавав. У Кості було велике майбутнє, дуже цілеспрямована людина, наполеглива. Ось на таких, як Костя, наша країна тримається. Для нас, викладачів, це жахлива новина", — розповіла викладач Вікторія Афанасенко.

Фото: Віктор Транков (vk.com)

Віктор Транков з Сумської області хотів стати рятувальником. Його в армію призвали восени минулого року, а до цього він встиг закінчити педагогічне училище, де здобув освіту викладача фізкультури. Його друг розповіла, що Віктор грав у волейбол.

"Потім працював в МНС рятувальником. Взагалі він саме рятувальником хотів бути. Там теж грав у волейбол, їх команда навесні посіла перше місце на районних змаганнях", — розповів Андрій Мисник і додав, що в армії Віктору подобалося.

"Йому там подобалося, він весь час з посмішкою розповідав про свою службу. Говорив самі звичайні речі — як служить, коли у звільнення піде, дуже чекав відпустки. Я не знаю жодної людини, яка могла би про нього щось погане сказати. Він дуже веселий і добрий...", - додав друг Віктора Транкова.

У Віктора залишилися батьки і сестра.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у ДТП біля Івано-Франкове Львівської області загинули військові.

А також розповідали про те, що під Миколаєвом сталося страшне ДТП.

Відео РБК-Україна