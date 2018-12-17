"Ужасная новость": под Львовом в ДТП погибли молодые военные

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Стали известны имена погибших военных

В смертельной аварии под Львовом 16 декабря погибли молодые военные-срочники. О том, кто были эти ребята и о чем они мечтали, рассказывает OBOZREVATEL.

Родственники молодых военных, которые погибли в страшном ДТП на трассе Львов-Краковец, рассказали, что ребята пошли служить добровольно и хотели защищать свою страну. Константин Прядеин, Виктор Транков и Назарий Пастерук служили в учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

Фото: Константин Прядеин (vk.com)

Константин Прядеин родом из Запорожья. Весной 2018 года он закончил Запорожский металлургический колледж и пошел работать на "Запорожсталь". В сентябре его призвали в армию. Его друг рассказал, что Костя был очень активным – участвовал в велопробеге и играл в футбол.

"Он был веселым и общительным парнем. Участвовал в разных мероприятиях, которые организовывала молодежь комбината. Был вожатым ДОУ "Спутник". Именно там я с ним и познакомился, а работали мы в соседних цехах. Потом общались по программе "Все свои", это движение помогает адаптироваться молодым сотрудникам на предприятии. Он участвовал еще в велопробеге, мы с ним встречались на футбольных матчах. И вообще собирался и дальше активно участвовать в жизни нашего комбината. Но в сентябре его призвали в армию. Ему жить и жить, а тут такое…" — рассказал Евгений Круглый.

Гибелью Константина Прядеина шокированы и в колледже. Там сообщили, что молодой человек был очень жизнерадостным и самостоятельным.

"Для нас это большое горе. Костя был таким парнем, знаете, у которого всегда было много планов. Если они не осуществлялись, он никогда не расстраивался, снова что-то придумывал. Он очень хотел купить квартиру и стать самостоятельным. Ради этого он кроме учебы всегда подрабатывал, даже грузчиком. Он ничего не боялся. Мы связывались уже с мамой, пока не знаем, когда будут похороны", — рассказала бывший классный руководитель Людмила Шипиш.

Еще одна преподавательница сообщила, что у Кости были золотые руки и он был очень целеустремленным человеком.

"Он ремонтировал учебное оборудование. Всегда приходил на помощь, был волонтером. В школе он занимался в театре танца и в колледже выступал в самодеятельности. А в учебе у него проблем не было, он всегда сессию вовремя сдавал. У Кости было большое будущее, очень целеустремленный человек, настойчивый. Вот на таких, как Костя, наша страна и держится. Для нас, преподавателей, это ужасная новость", — рассказала преподаватель Виктория Афанасенко.

Фото: Виктор Транков (vk.com)

Виктор Транков из Сумской области хотел стать спасателем. Его в армию призвали прошлой осенью, а до этого он успел закончить педагогическое училище, где получил образования преподавателя физкультуры. Его друг рассказала, что Виктор играл в волейбол.

"Потом работал в МЧС спасателем. Вообще он именно спасателем хотел быть. Там тоже играл в волейбол, их команда весной заняла первое место на районных соревнованиях", — рассказал Андрей Мысник и добавил, что в армии Виктору нравилось.

"Ему там нравилось, он все время с улыбкой рассказывал о своей службе. Говорил самые обычные вещи — как служит, когда в увольнение пойдет, очень ждал отпуска. Я не знаю ни одного человека, который мог бы о нем что-то плохое сказать. Он очень жизнерадостный и добрый…", - добавил друг Виктора Транкова.

У Виктора остались родители и сестра.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ДТП возле Ивано-Франково Львовской области погибли военные.

А также рассказывали о том, что под Николаевом произошло страшное ДТП.

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