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Не впізнає рідну матір: під Дніпром сторож вистрілив хлопчику у скроню

STYLERЖиття    12.04.2019 - 16:21
Не впізнає рідну матір: під Дніпром сторож вистрілив хлопчику у скроню
Колаж РБК-Україна

Неадекватний сторож покалічив дитину

У 13-річного підлітка з Томаківського району вистрілив сторож місцевої агрофірми, щоб відібрати телефон. Мати в розпачі, стверджує, що син перестав її пізнавати. Про це інформує КП.

Мама семикласника розповідає, що зловмиснику 26 років і він проживає в їхньому селі близько року. Сторож забрав у хлопця телефон, а коли той почав вимагати повернути апарат, то сторож дістав пістолет і вистрілив хлопцю в голову.

Потерпілий дивом прийшов додому. Закривавленого хлопця першим побачив старший брат, який миттю почав дзвонити матері і все розповідати. Виявилося, що сторож з дитиною перетнулися біля місцевого магазину.

Коли мати дізналася про подію, то миттю викликала таксі і примчала додому - син лежав у шоковому стані і скаржився, що нічого не бачить. Після чого хлопцю викликали швидку, а підозрюваний був затриманий в той же день.

До лікарні пацієнта доставили зі сліпим проникаючим пораненням голови. Куля пошкодила значну частину мозкових структур, через що хлопцю довелося проводити трепанацію черепа, щоб видалити гематому та осколки свинцевої кулі.

Відео: YouTube/КП в Україні)

Мати школяра хвилюється, адже її син зовсім її не впізнає. "Запитує: "Хто ти така?" Я йому відповідаю: "Я твоя мама, є ще брат, бабуся", - зі сльозами на очах розповідає жінка.

У прес-службі поліції, повідомляють, що затриманий зізнався, мовляв, таким чином хотів "виховати" зухвалого підлітка. Нібито той не реагував на зауваження, не слухався. Неадеквату загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік влаштував стрілянину по дітях з вікна багатоповерхівки. Таким чином він вирішив розполохати хлопців, які галасливо гралися у дворі. Одному з хлопчиків стрілець влучив у голову.

Раніше ми повідомляли, що у школі під Львовом учневі вистрілили в око з пневматичної рушниці при проведенні навчальних стрільб.

Також ми писали про те, що новозеландський стрілець згадав у своєму маніфесті України - він погрожував розправитися з мусульманами у всьому світі, в тому числі і в нашій країні.

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