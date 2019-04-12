Не узнает родную мать: под Днепром сторож выстрелил мальчику в висок

Коллаж РБК-Украина

Неадекватный сторож покалечил ребенка

В 13-летнего подростка из Томаковского района выстрелил сторож местной агрофирмы, чтобы отобрать телефон. Мать в отчаянии, утверждает, что сын перестал ее узнавать. Об этом информирует КП.

Мама семиклассника рассказывает, что злоумышленнику 26 лет и он проживает в их селе около года. Сторож забрал у мальчика телефон, а когда тот начал требовать вернуть аппарат, то сторож достал пистолет и выстрелил парню в голову.

Пострадавший чудом добрался домой. Окровавленного парня первым увидел старший брат, который мигом начал звонить матери и все рассказывать. Оказалось, что сторож с ребенком пересеклись возле местного магазина.

Когда мать узнала о произошедшем, то мигом вызвала такси и примчалась домой - сын лежал в шоковом состоянии и жаловался, что ничего не видит. После чего парню вызвали скорую, а подозреваемый был задержан.

В больницу пациента доставили со слепым проникающим ранением головы. Пуля повредила значительную часть мозговых структур, из-за чего парню пришлось проводить трепанацию черепа, чтобы удалить внутримозговую гематому и осколки свинцовой пули.

Видео: (YouTube/КП в Украине)

Мать школьника волнуется, ведь ее сын совершенно ее не узнает. "Спрашивает: "Кто ты такая?" Я ему отвечаю: "Я мама твоя, еще брат есть, бабушка", - со слезами на глазах рассказывает женщина.

В пресс-службе полиции, сообщают, что задержанный сторож признался, мол, таким образом хотел "воспитать" дерзкого подростка. Якобы тот не реагировал на замечания, не слушался. Неадеквату грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Днепре мужчина устроил стрельбу по детям из окна многоэтажки. Таким образом он решил распугать ребят, которые шумно играли во дворе. Одному из мальчиков стрелок попал в голову.

Ранее мы сообщали, что в школе под Львовом ученику выстрелили в глаз из пневматического ружья при проведении учебных стрельб.

Также мы писали о том, что новозеландский стрелок упомянул в своем манифесте Украину - он угрожал расправится с мусульманами во всем мире, в том числе и в нашей стране.