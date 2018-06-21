"В сім'ї не без виродка": Дудь розгнівав мережу словами про "братскій народ"

Юрій Дудь написав пост про "мижебратьєв"

Російський журналіст і відеоблогер Юрій Дудь вважає, що "росіяни і українці - брати навік". Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Так, Дудь опублікував фото, на якому він стоїть з чоловіком в "мижебратській" футболці. Судячи з усього, цей персонаж приїхав з України на Чемпіонат світу з футболу 2018.

"Просто людина у футболці на вулицях Москви. Розумію, як багато між нами складного, але все одно нагадаю: росіяни і українці - брати навік", - написав журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/yury.dud)

Слова Дудя викликали бурю обурення в мережі. Пост розлютив не тільки пересічних українських користувачів, але і його колег. Зокрема, на пост журналіста відреагувала Яніна Соколова.

"Юр, ось порада колеги. Не виставляйте таких фото. Вони ні до чого. Ми щодня отримуємо новини з війни. Так, з війни. Між нами. На території українського Донбасу. В тиждень гине 5-7 хлопців. У кращому випадку. Убитих найманцями російської влади. Як ви думаєте, якою повинна бути реакція на ось такі фото?.. Брати?! На жаль, з 2014 року - ні. І навряд чи станемо знову. Ось така сумна правда..." - звернулася вона до росіянина.

Скріншот коментарів (facebook.com/yury.dud)

"Брати, це коли анексія Криму? А "багато складного" - це понад десять тисяч людей, убитих на Донбасі?" - поставив питання Дудю Вадим Совєтченко.

Скріншот коментарів (facebook.com/yury.dud)

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"Брати, які встромили ніж у спину. В сім'ї не без виродка", - додав Олександр Гапоненко.

Скріншот коментарів (facebook.com/yury.dud)

"Ага, особливо, коли від рук "братів" вмирають пацани, з якими грав у футбол у школі", - написав Володимир Шмалько.

Скріншот коментарів (facebook.com/yury.dud)

Раніше Styler писав про те, що скандальний народний депутат зрадів перемозі збірної Росії над Єгиптом на Чемпіонаті світу.

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