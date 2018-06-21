"В семье не без урода": Дудь разгневал сеть словами о "братском народе"

Юрий Дудь написал пост о "мыжебратьях"

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь считает, что "русские и украинцы - братья навек". Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Так, Дудь опубликовал фото, на котором он стоит с мужчиной в "мыжебратской" футболке. Судя по всему, этот персонаж приехал из Украины на Чемпионат мира по футболу 2018.

"Просто человек в футболке на улицах Москвы. Понимаю, как много между нами сложного, но все равно напомню: русские и украинцы - братья навек", - написал журналист.

Скриншот поста (facebook.com/yury.dud)

Слова Дудя вызвали бурю негодования в сети. Пост взбесил не только рядовых украинских пользователей, но и его коллег. В частности, на пост журналиста отреагировала Янина Соколова.

"Юр, вот совет коллеги. Не выставляйте таких фото. Они не к чему. Мы ежедневно получаем новости с войны. Да, с войны. Между нами. На территории украинского Донбаса. В неделю погибает 5-7 ребят. В лучшем случае. Убитых наемниками российской власти. Как вы думаете, какой должна быть реакция на вот такие фото?.. Братья?! К сожалению, с 2014 года - нет. И вряд ли снова станем. Вот такая грустная правда..." - обратилась она к россиянину.

Скриншот комментариев (facebook.com/yury.dud)

"Братья, это когда аннексия Крыма? А "много сложного" - это свыше десяти тысяч людей, убитых на Донбассе?" - задал вопрос Дудю Вадим Советченко.

Скриншот комментариев (facebook.com/yury.dud)

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"Братья, которые воткнули нож в спину. В семье не без урода", - добавил Александр Гапоненко.

Скриншот комментариев (facebook.com/yury.dud)

"Ага, особенно, когда от рук "братьев" умирают пацаны, с которыми играл в футбол в школе", - написал Владимир Шмалько.

Скриншот комментариев (facebook.com/yury.dud)

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