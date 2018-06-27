"В шапках терористів фоткались, смішно ж": мережу обурило застілля співробітників луганської ОБСЄ (фото)

Спостерігачі влаштували на окупованій території свято

Співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ "вдало" відзначили на окупованій території день народження однієї з колег. На сторінці "Плюгавий суржик" в соцмережі Twitter з'явилися фотографії скандального святкування.

Луганська команда моніторингової групи подарувала своєму офіцеру Дрині Мілфорд каракулеву шапку "кубанку" з кокардою (жерстяний знак на форменому кашкеті) незаконних збройних формувань.

З нагоди святкування, в луганському офісі спостерігачів ОБСЄ накритим стіл. У мережі підкреслили, що своїми діями представники ОБСЄ порушують офіційний кодекс поведінки, який існує в організації.

Фото: Співробітники ОБСЄ (twitter.com/solomonmax)

"Дві дюжини ретельно відібраних професіоналів, які пройшли вогонь-воду спостерігачів СММ ОБСЄ в упор не бачать і не усвідомлюють грубе порушення власного кодексу поведінки #CodeOfConduct. А ще викладають в Facebook, лайкають один одного. Щиро ображаються на жарти про сліпоту ..." - написали в мережі.

Фото: Співробітник ОБСЄ (twitter.com/solomonmax)

"Шо подарувати співробітниці на день народження? ОБСЕшники луганської команди СММ ОБСЄ подарували своїй колезі каракулеву шапку "кубанку" з кокардою козацьких НВФ. Тепер monitoring officer Дриня Мілфорд ходить по офісу OSCE_SMM а-ля вдова отамана", - зазначив автор публікації.

Скріншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скріншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скріншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скріншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скріншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скріншот поста (twitter.com/solomonmax)

Знімки прокоментували користувачі мережі:

"У них там своя атмосфера. Особливо не напружуються і серйозно не вникають, в "рестік" з росіянами зганяли, в шапках терористів пофоткались, смішно ж, кумедно. На весілля місцевих Моторол запрошують регулярно, ситно і здорово. І далі "нічого не бачимо, не чуємо". Кльова організація".

"Це до Климкіна! Він повинен негайно звернутися в ОБСЄ з вимогою звільнити цих виродків!".

Скріншот коментарів (twitter.com/solomonmax)

Скріншот поста (twitter.com/solomonmax)

Раніше повідомлялося, що бойовики били людей в ресторані на очах спостерігачів ОБСЄ.

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