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"В шапках террористов фоткались, смешно же": сеть возмутило застолье сотрудников луганской ОБСЕ (фото)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 15:46
Фото: Дриня Милфорд (twitter.com/solomonmax)
Фото: Дриня Милфорд (twitter.com/solomonmax)

Наблюдатели устроили на оккупированной территории праздник

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "удачно" отметили на оккупированной территории день рождения одной из коллег. На странице "Плюгавый суржик" в соцсети Twitter появились фотографии скандального празднования.

Луганская команда мониторинговой группы подарила своему офицеру Дрине Милфорд каракулевую шапку "кубанку" с кокардой (жестяной знак на форменной фуражке) незаконных вооруженных формирований.

По случаю празднования, в луганском офисе наблюдателей ОБСЕ  накрытым стол. В сети подчеркнули, что своими действиями представители ОБСЕ нарушают официальный кодекс поведения, который существует в организации.

 

Фото: Сотрудники ОБСЕ (twitter.com/solomonmax)

"Две дюжины тщательно отобранных профессионалов, прошедших огонь-воду наблюдателей СММ ОБСЕ в упор не видят и не осознают грубейшее нарушение собственного кодекса поведения #CodeOfConduct. А еще выкладывают в Facebook, лайкают друг дружку. Искренне обижаются на шутки про слепоту..." - написали в сети.

 

Фото: Сотрудник ОБСЕ (twitter.com/solomonmax)

"Шо подарить сотруднице на день рожденья? ОБСЕшники луганской команды СММ ОБСЕ подарили своей коллеге каракулевую шапку "кубанку" с кокардой казачьих НВФ. Теперь monitoring officer Дрыня Милфорд вышивает по офису OSCE_SMM а-ля вдова атамана", - отметил автор публикации.

Скриншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скриншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скриншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скриншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скриншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скриншот поста (twitter.com/solomonmax)

Снимки прокомментировали пользователи сети:

"У них там своя атмосфера. Особо не напрягаются и серьезно не вникают, в "рестик" с россиянами сгоняли, в шапках террористов пофоткались, смешно же, забавно. На свадьбы местных моторол приглашают регулярно, сытно и здорово. И дальше "ничего не видим, не слышим". Клевая организация".

"Это к Климкину! Он должен немедленно обратиться в ОБСЕ с требованием уволить этих убл*дков!".

Скриншот комментариев (twitter.com/solomonmax)

Скриншот поста (twitter.com/solomonmax)

Ранее сообщалось, что боевики избивали людей в ресторане на глазах наблюдателей ОБСЕ.

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Теги: война на Донбассе, ОБСЕ
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