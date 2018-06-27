"В шапках террористов фоткались, смешно же": сеть возмутило застолье сотрудников луганской ОБСЕ (фото)

Наблюдатели устроили на оккупированной территории праздник

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "удачно" отметили на оккупированной территории день рождения одной из коллег. На странице "Плюгавый суржик" в соцсети Twitter появились фотографии скандального празднования.

Луганская команда мониторинговой группы подарила своему офицеру Дрине Милфорд каракулевую шапку "кубанку" с кокардой (жестяной знак на форменной фуражке) незаконных вооруженных формирований.

По случаю празднования, в луганском офисе наблюдателей ОБСЕ накрытым стол. В сети подчеркнули, что своими действиями представители ОБСЕ нарушают официальный кодекс поведения, который существует в организации.

Фото: Сотрудники ОБСЕ (twitter.com/solomonmax)

"Две дюжины тщательно отобранных профессионалов, прошедших огонь-воду наблюдателей СММ ОБСЕ в упор не видят и не осознают грубейшее нарушение собственного кодекса поведения #CodeOfConduct. А еще выкладывают в Facebook, лайкают друг дружку. Искренне обижаются на шутки про слепоту..." - написали в сети.

Фото: Сотрудник ОБСЕ (twitter.com/solomonmax)

"Шо подарить сотруднице на день рожденья? ОБСЕшники луганской команды СММ ОБСЕ подарили своей коллеге каракулевую шапку "кубанку" с кокардой казачьих НВФ. Теперь monitoring officer Дрыня Милфорд вышивает по офису OSCE_SMM а-ля вдова атамана", - отметил автор публикации.

Скриншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скриншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скриншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скриншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скриншот поста (twitter.com/solomonmax)

Скриншот поста (twitter.com/solomonmax)

Снимки прокомментировали пользователи сети:

"У них там своя атмосфера. Особо не напрягаются и серьезно не вникают, в "рестик" с россиянами сгоняли, в шапках террористов пофоткались, смешно же, забавно. На свадьбы местных моторол приглашают регулярно, сытно и здорово. И дальше "ничего не видим, не слышим". Клевая организация".

"Это к Климкину! Он должен немедленно обратиться в ОБСЕ с требованием уволить этих убл*дков!".

Скриншот комментариев (twitter.com/solomonmax)

Скриншот поста (twitter.com/solomonmax)

Ранее сообщалось, что боевики избивали людей в ресторане на глазах наблюдателей ОБСЕ.

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