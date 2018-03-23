Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Вам мало Наді?": на росТБ жорстоко пожартували про політув'язненого Олега Сенцова (відео)

STYLERLIFE        23.03.2018 - 16:55
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Ведучий програми дозволив собі недоречне висловлювання

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що в разі звільнення Олега Сецова, на нього чекає та ж доля, що і Надію Савченко зараз – арешт. Про це він заявив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

У студії йшлося про останні події, пов'язані із затриманням Надії Савченко. Між ведучим програми Володимиром Соловйовим і українським громадським активістом Вадимом Трюханом виник діалог на тему Олега Сенцова, який незаконно утримується в російській в'язниці.

Відео: Ефір програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" (youtube.com/Вечір з Володимиром Соловйовим)

"А ви не боїтеся, що якщо вам повернуть того ж Сенцова... Ви уявляєте, що зараз буде? Вам Наді мало? Зараз вам Сенцова повернуть, потім його у себе посадите", - сказав Соловйов.

На це Трюханов відповів, що коли Сенцов повернеться в Україну, він стане відомим режисером і буде робити хороші фільми.

"До цього не робив, а зараз почне?" – недоречно висловився ведучий.

Нагадаємо, що сестра Сенцова прокоментувала чутки про його стан.

Напередодні з'явилася інформація, що режисер нібито вмирає від отруєння.

"Девальвація лідерства": на росТБ вважають, що Путін окупував Крим через страх перед росіянами "Вмирає": військовий експерт шокував розповіддю про стан Сенцова
Теги: росТВ, Олег Сенцов
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top