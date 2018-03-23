"Вам мало Наді?": на росТБ жорстоко пожартували про політув'язненого Олега Сенцова (відео)

Ведучий програми дозволив собі недоречне висловлювання

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що в разі звільнення Олега Сецова, на нього чекає та ж доля, що і Надію Савченко зараз – арешт. Про це він заявив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

У студії йшлося про останні події, пов'язані із затриманням Надії Савченко. Між ведучим програми Володимиром Соловйовим і українським громадським активістом Вадимом Трюханом виник діалог на тему Олега Сенцова, який незаконно утримується в російській в'язниці.

Відео: Ефір програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" (youtube.com/Вечір з Володимиром Соловйовим)

"А ви не боїтеся, що якщо вам повернуть того ж Сенцова... Ви уявляєте, що зараз буде? Вам Наді мало? Зараз вам Сенцова повернуть, потім його у себе посадите", - сказав Соловйов.

На це Трюханов відповів, що коли Сенцов повернеться в Україну, він стане відомим режисером і буде робити хороші фільми.

"До цього не робив, а зараз почне?" – недоречно висловився ведучий.

Нагадаємо, що сестра Сенцова прокоментувала чутки про його стан.

Напередодні з'явилася інформація, що режисер нібито вмирає від отруєння.