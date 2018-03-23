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"Вам Нади мало?": на росТВ жестоко пошутили о политзаключенном Олеге Сенцове (видео)

STYLERLIFE        23.03.2018 - 16:55
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Ведущий программы позволил себе неуместное высказывание

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что в случае освобождения Олега Сецова, его ждет та же участь, что и Надежду Савченко сейчас – арест. Об этом он заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

В студии шла речь о последних событиях, связанных с задержанием Надежды Савченко. Между ведущим программы Владимиром Соловьевым и украинским общественным активистом Вадимом Трюханом возник диалог на тему Олега Сенцова, который незаконно удерживается в российской тюрьме.

Видео: Эфир программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" (youtube.com/Вечер с Владимиром Соловьевым)

"А вы не боитесь, что если вам вернут того же Сенцова… Вы представляете, что сейчас будет? Вам Нади мало? Сейчас вам Сенцова вернут, потом его у себя посадите", - сказал Соловьев.

На это Трюханов ответил, что когда Сенцов вернется в Украину, он станет известным режиссером и будет делать хорошие фильмы.

"До этого не делал, а сейчас начнет?" – неуместно высказался ведущий.

Напомним, что сестра Сенцова прокомментировала слухи о его состоянии.

Накануне появилась информация, что режиссер якобы умирает от отравления.

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Теги: росТВ, Олег Сенцов
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