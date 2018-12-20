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Василь Вірастюк розповів про свої найбільші страхи

STYLERЖиття    20.12.2018 - 08:07

Відео: YouTube/"Українська правда"

Відомий український спортсмен, володар титулу "найсильніша людина України" Василь Вірастюк зізнався, чого найбільше боїться в житті. Про це він розповів в інтерв'ю для "Української правди".

Чемпіон світу в силовому багатоборстві зізнався, що з дитинства боїться лікарів-стоматологів і багато років не міг подолати цей страх.

"Страх був з дитинства. Чесно кажучи, десятками років не міг подолати. Одного разу навіть відірвав ручку на стоматологічному кріслі. Мені давно казали: не бійся, знеболюючу, анестезія, те, се... Але я боявся цього запаху в кабінеті і білих стін", - розповів спортсмен.

Допомогла позбутися від цього дитячого страху дружина Вірастюка Інна. Вона знайшла для нього хорошого стоматолога.

Василь Вірастюк розповів про свої найбільші страхи

Фото: Василь Вірастюк (facebook.com/cinemaciti.ua)

Також у найсильнішої людини України є ще один страх – він боїться пізніх дзвінків, які можуть принести погані новини.

"Ще, чесно кажучи, завжди присутній страх пізнього дзвінка. Щось мабуть таке є на рівні підсвідомості, що всі нещастя трапляються в пізній час або рано вранці. Не дай Бог, хтось подзвонить! Тому я поставив телефон у беззвучний режим з десятої вечора до восьмої ранку", - зізнався Вірастюк.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Василь Вірастюк знявся в новій українській комедії "Пригоди S Миколая".

А також ми писали про те, що Василь Вірастюк розповів про свої почуття під час перегляду "Ігор Нескорених".

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