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Василий Вирастюк рассказал о своих самых больших страхах

STYLERЖизнь    20.12.2018 - 08:07

Видео: YouTube/"Украинская правда"

Известный украинский спортсмен, обладатель титула "Самый сильный человек Украины" Василий Вирастюк признался, чего больше всего боится в жизни. Об этом он рассказал в интервью для "Украинской правды".

Чемпион мира в силовом многоборье признался, что с детства боится врачей-стоматологов и много лет не мог этот страх преодолеть.

"Страх был с детства. Честно говоря, десятками лет не мог это преодолеть. Однажды даже оторвал ручку на стоматологическом кресле. Мне давно говорили: не бойся, обезболивающее, анестезия, то, се... Но я боялся этого запаха в кабинете и белых стен", - рассказал спортсмен.

Помогла избавиться от этого детского страха супруга Вирастюка Инна. Она нашла для него хорошего стоматолога.

Василий Вирастюк рассказал о своих самых больших страхах

Фото: Василий Вирастюк (facebook.com/cinemaciti.ua)

Также у самого сильного человека Украины есть еще один страх – он боится поздних звонков, которые могут принести плохие новости.

"Еще, честно говоря, присутствует всегда страх позднего звонка. Что-то видимо такое есть на уровне подсознания, что все несчастья случаются в позднее время или рано утром. Не дай Бог, кто-то позвонит! Поэтому я поставил телефон в беззвучный режим с десяти вечера до восьми утра", - признался Вирастюк.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Василий Вирастюк снялся в новой украинской комедии "Пригоди S Миколая".

А также мы писали о том, что Василий Вирастюк рассказал о своих чувствах во время просмотра "Игр Непокоренных".

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