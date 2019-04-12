ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Був вірним товаришем: на Приазов'ї загинув брат "киборга"

STYLERЖиття    12.04.2019 - 14:43
Був вірним товаришем: на Приазов'ї загинув брат "киборга"
Загинув український військовий (Колаж РБК-України)

Командиру відділення Роману Чібинєєву влітку виповнилося б тридцять років

На Приазов'ї, під час обстрілу українських позицій загинув командир відділення десантно-штурмового взводу старший солдат Роман Чібенєєв. Про це повідомили на сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва в соціальній мережі Facebook.

Трагедія сталася ввечері у четвер, 11 квітня. Позиції українських військових були обстріляні з боку незаконних збройних формувань на Приазов'ї.

Військовослужбовець 79-ї бригади, командир відділення десантно-штормового взводу старший солдат Роман Чібинєєв отримав поранення несумісні з життям.

"Павший воїн був вправним і досвідченим військовослужбовцем, гідно виконував свої обов'язки, був вимогливим командиром і вірним товаришем для своїх побратимів. Влітку йому виповнилося б тридцять років. Командування та особовий склад частини висловлює глибокі співчуття рідним і близьким, слова підтримки брату загиблого – колишньому військовослужбовцю бригади, Герою України Валерію Чібинєєву з приводу неймовірної втрати брата. Розділяємо біль втрати рідної людини. Наша спільна справа буде продовжена", - сказано в повідомленні.

Був вірним товаришем: на Приазов'ї загинув брат &quot;киборга&quot;

Роман Чібинєєв (facebook.com/79AMBUA)

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію героя з Івано-Франківська, життя якого обірвала ворожа куля снайпера 7 квітня 2019 року.

А також ми повідомляли про те, що у мережі з'явилися подробиці загибелі і фотографія сапера ДСНС, який загинув під час розмінування території на Донбасі.

Пройшов всю лінію фронту: у лікарні помер бойовий офіцер (фото) Янгол небесного легіону: в Авдіївці загинув доброволець ДУК, кавалер ордена (фото)
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України погибливійськовібоец
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся