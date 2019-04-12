Був вірним товаришем: на Приазов'ї загинув брат "киборга"

Загинув український військовий (Колаж РБК-України)

Командиру відділення Роману Чібинєєву влітку виповнилося б тридцять років

На Приазов'ї, під час обстрілу українських позицій загинув командир відділення десантно-штурмового взводу старший солдат Роман Чібенєєв. Про це повідомили на сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва в соціальній мережі Facebook.

Трагедія сталася ввечері у четвер, 11 квітня. Позиції українських військових були обстріляні з боку незаконних збройних формувань на Приазов'ї.

Військовослужбовець 79-ї бригади, командир відділення десантно-штормового взводу старший солдат Роман Чібинєєв отримав поранення несумісні з життям.

"Павший воїн був вправним і досвідченим військовослужбовцем, гідно виконував свої обов'язки, був вимогливим командиром і вірним товаришем для своїх побратимів. Влітку йому виповнилося б тридцять років. Командування та особовий склад частини висловлює глибокі співчуття рідним і близьким, слова підтримки брату загиблого – колишньому військовослужбовцю бригади, Герою України Валерію Чібинєєву з приводу неймовірної втрати брата. Розділяємо біль втрати рідної людини. Наша спільна справа буде продовжена", - сказано в повідомленні.

Роман Чібинєєв (facebook.com/79AMBUA)

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