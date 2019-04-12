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Был верным товарищем: в Приазовье погиб брат "киборга"

STYLERЖизнь    12.04.2019 - 14:43
Был верным товарищем: в Приазовье погиб брат "киборга"
Погиб украинский военный (Коллаж РБК-Украины)

Командиру отделения Роману Чибинееву летом исполнилось бы тридцать лет

В Приазовье, во время обстрела украинских позиций погиб командир отделения десантно-штурмового взвода старший солдат Роман Чибенеев. Об этом сообщили на странице 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева в социальной сети Facebook.

Трагедия произошла вечером в четверг, 11 апреля. Позиции украинских военных были обстреляны со стороны незаконных вооруженных формирований в Приазовье.

Военнослужащий 79-ой бригады, командир отделения десантно-штормового взвода старший солдат Роман Чибинеев получил ранения несовместимые с жизнью.

"Павший воин был искусным и опытным военнослужащим, достойно выполнял свои обязанности, был требовательным командиром и верным товарищем для своих собратьев. Летом ему бы исполнилось тридцать лет. Командование и личный состав части выражает глубокие соболезнования родным и близким, слова поддержки брату погибшего – бывшему военнослужащему бригады, Герою Украины Валерию Чибинееву по поводу невероятной потери брата. Разделяем боль утраты родного человека. Наше общее дело будет продолжено", - сказано в сообщении.

Был верным товарищем: в Приазовье погиб брат &quot;киборга&quot;

Роман Чибинеев (facebook.com/79AMBUA)

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