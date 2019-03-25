Весняний призов 2019: що потрібно знати всім українцям

Весняний призов стартує в Україні вже 1 квітня 2019 року. Чим відрізняється призов 2019 року від попередніх, розповідають "Факти".

Призову в Україні підлягають ті чоловіки, яким вже виповнилося 20 років і які ще не досягли 28 років. Молоді люди, яким на момент призовної кампанії виповнилося 18 і 19 років, можуть пройти службу в армії на добровільній основі, за контрактом.

Тим, у кого вже є ступінь вищої освіти на рівні спеціаліста та магістра, будуть звільнені в запас з ЗСУ у квітні-травні, а також у жовтні-грудні. Військові інших категорій вирушать в запас у лютому, квітні-травні та жовтні-листопаді.

За ухилення від обов'язкової військової служби можуть призначити покарання. За неявку у військкомат в призначений час – штраф. При цьому можуть оштрафувати також працедавця, який не відпустив у зазначений час свого працівника для відвідування військкомату.

За ухилення від призову – можуть покарати також позбавленням волі строком на три роки.

Деякі категорії можуть отримати відстрочку від виконання військової служби строком на один рік, за умови, що вони вчасно з'являться у військкомат і нададуть документи, які підтверджують, що:

- чоловік є єдиним годувальником сім'ї

- чоловік є опікуном непрацездатній людині

- у призовника двоє і більше дітей до шести років

- у призовника на вихованні є дитина-інвалід або він є опікуном дружини-інваліда

Також відстрочку отримують ті, хто займає певні посади в педагогічній та медичній сфері, службовцям церкви, поліцейським, студентам ВНЗ і ті, хто має протипоказання за медичними діагнозами.

Весняний призов 2019 (УНІАН)

Призовнику всіх вище зазначених категорій потрібно звернутися до військкомату і надати необхідні документи, а через 12 місяців – знову повторити процедуру, якщо потрібно продовжити відстрочку.

Звільнити від військової служби можуть тих, у кого:

- є патологія органів зору, органів дихання, зубів, щелеп, травної системи. Чоловіки з розумовою відсталістю, шизофренію, глухотою, сліпотою – звільняються від служби повністю.

- найближчі родичі (брат, сестра, батьки) померли або стали інвалідами під час служби в армії або зборів військовозобов'язаних.

- чоловіки, які пройшли служби в армії в інших країнах

- чоловіки, які після закінчення вищих навчальних закладів отримали військові звання офіцерського складу.

Також підставою для звільнення від військової служби може бути виконання обов'язку у військовому резерві протягом строків першого і другого контрактів.

Не призивають в армію і засуджених за злочини.

Призовники, які отримали повістку, повинні з'явитися до військкомату в призначений час. Крім того, з 2016 року факт неотримання повістки не є законною підставою для того, щоб не відвідати військкомат тим категоріям, які підлягають призову.

Як тільки в ЗМІ з'являється інформація про старт весняного призову – чоловіки, які відносяться до категорії призовників, повинні з'явиться у військкомат протягом 10 днів.

Якщо в країні сталося стихійне лихо, якщо у призовника трапилася хвороба (що підтверджується лікарняним листком), якщо призовник втратив свого близького родича або близького родича дружини – то це достатня підстава, щоб з'явитися у військкомат пізніше встановленого терміну.

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