Віз нетверезих дорослих: з'явилось відео трагічної аварія біля Львова, в якій загинув 11-річний водій

Як сталася аварія?

Так, нещодавно у селі поховали 11-річного Дениса. На місці ДТП у селі Рясна Руська горить лампадка та розкидані уламки автомобіля. Аварія сталася опівночі на сільській ґрунтовій дорозі. За словами свідків, авто їхало зі швидкістю понад 100 кілометрів.

Як розповіли родичі загиблого хлопчика, його батько колишній ДАІвець з неоднозначною репутацією, начебто, відомий тим, що брав хабарі. Також чоловік власник тутешньої крамниці-кав’ярні.

Що кажуть у поліції?

У поліції встановили, що сам батько з товаришем пиячив. Згодом вирішив розважитися і посадив дитину за кермо. А після аварії - ані швидку, ані поліцію батько не викликав. Це зробив випадковий свідок ДТП.

За словами рідних хлопчика, машина їхала 120 км/год і хлопчик не впорався з керуванням. Також зазначають, що неповнолітнього саджали за кермо вже не вперше.

Бабуся і мама Дениса розповіли, що залишили хлопчика з батьком на годину і за цей час усе сталося.

"Він вийшов і пішов до швидкої, щоб його рятували, він навіть не пішов ні до дитини, ні до мене, я кричала, він просто пішов, знімав і кидав у Facebook, як йому синці замазують, а до дитини він навіть не підійшов", - обурюються жінки діями батька хлопчика.

Чоловік своєї провини не визнає. Родичі стверджують, що батько сам не раз сідав за кермо п'яний, і часто змушував дитину кермувати.Також він дуже пишався тим, що хлопчик їздить сам.

Нині рідні бояться, що чоловік уникне відповідальності, бо має зв’язки у правоохоронних органах.