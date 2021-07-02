Вез нетрезвых взрослых: появилось видео трагической авария возле Львова, в которой погиб 11-летний водитель

Как произошла авария?

Так, недавно в селе похоронили 11-летнего Дениса. На месте ДТП в селе Рясна Русская горит лампадка и разбросаны обломки автомобиля. Авария произошла в полночь на сельской грунтовой дороге. По словам свидетелей, авто ехало со скоростью более 100 километров.

Как рассказали родственники погибшего мальчика, его отец бывший ГАИшник с неоднозначной репутацией, вроде бы, известен тем, что брал взятки. Также мужчина владелец здешней лавки-кофейни.

Что говорят в полиции?

В полиции установили, что сам отец с товарищем пил. Впоследствии решил развлечься и посадил ребенка за руль. А после аварии - ни скорую, ни полицию отец не вызвал. Это сделал случайный свидетель ДТП.

По словам родных мальчика, машина ехала 120 км/ч и мальчик не справился с управлением. Также отмечают, что несовершеннолетнего сажали за руль уже не впервые.

Бабушка и мама Дениса рассказали, что оставили мальчика с отцом на час и за это время все произошло.

"Он вышел и пошел к скорой, чтобы его спасали, он даже не пошел ни к ребенку, ни ко мне, я кричала, он просто ушел, снимал и бросал в Facebook, как ему синяки замазывают, а к ребенку он даже не подошел" - возмущаются женщины действиями отца мальчика.

Мужчина своей вины не признает. Родственники утверждают, что отец сам не раз садился за руль пьяный, и часто заставлял ребенка водить. Также он очень гордился тем, что мальчик ездит сам.

Сейчас родные боятся, что мужчина избежит ответственности, потому что имеет связи в правоохранительных органах.